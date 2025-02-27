https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html
Ветеранам в Абхазии вручили медали к 80-летию Победы
Ветеранам в Абхазии вручили медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.02.2025
Ветеранам в Абхазии вручили медали к 80-летию Победы
Дипломаты посольства России в Абхазии вручили четверым проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:44:00+03:00
2025-02-27T17:44:00+03:00
2025-02-27T17:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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посольство рф в абхазии
80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 27 фев - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Абхазии вручили четверым проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщает в четверг дипмиссия. "В честь 80-й годовщины Великой Победы дипломаты посольства России в Абхазии от имени президента Российской Федерации Владимира Путина вручили проживающим в республике ветеранам Е.Т. Водзинской, Н.И. Дорофеевой, Н.В. Мол-оглы и И.Ф. Христианову юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Подвиг наших ветеранов навеки вписан в мировую историю! От всей души желаем здоровья, счастья и всего самого наилучшего", - говорится в сообщении российского посольства.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Абхазия, Россия, Посольство РФ в Абхазии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветеранам в Абхазии вручили медали к 80-летию Победы
Российские дипломаты вручили ветеранам в Абхазии медали к 80-летию Победы