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В Грузии рассказали, что требовала Зурабишвили в первые дни СВО - РИА Новости, 26.02.2025
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16:24 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zurabishvili-2001755886.html
В Грузии рассказали, что требовала Зурабишвили в первые дни СВО
В Грузии рассказали, что требовала Зурабишвили в первые дни СВО - РИА Новости, 26.02.2025
В Грузии рассказали, что требовала Зурабишвили в первые дни СВО
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в первые дни конфликта на Украине требовала эскалацию против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:24:00+03:00
2025-02-26T16:24:00+03:00
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грузия
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владимир зеленский
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в первые дни конфликта на Украине требовала эскалацию против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, чьи слова передает "Взгляд"."Как заявил Папуашвили, экс-президент хотела эскалации в отношениях с Россией, чтобы Грузия в том числе послушалась призывам Украины и отправила добровольцев, чтобы тем самым Грузия стала бы участником военных действий, чтобы Грузия открыла "второй фронт"", — говорится в материале.Кроме того, как рассказал спикер, в первые дни СВО экс-президент Грузии также обращалась к Владимиру Зеленскому, спрашивая, что ее страна может сделать для Украины.Зурабишвили не признает легитимность действующих властей в Грузии, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В конце декабря она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".Глава МИД Сергей Лавров в январе заявил, что Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси.
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в мире, грузия, украина, россия, владимир зеленский, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили
В Грузии рассказали, что требовала Зурабишвили в первые дни СВО

Папуашвили: Зурабишвили в первые дни СВО требовала эскалацию против России

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в первые дни конфликта на Украине требовала эскалацию против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, чьи слова передает "Взгляд".
«
"Как заявил Папуашвили, экс-президент хотела эскалации в отношениях с Россией, чтобы Грузия в том числе послушалась призывам Украины и отправила добровольцев, чтобы тем самым Грузия стала бы участником военных действий, чтобы Грузия открыла "второй фронт"", — говорится в материале.
Кроме того, как рассказал спикер, в первые дни СВО экс-президент Грузии также обращалась к Владимиру Зеленскому, спрашивая, что ее страна может сделать для Украины.
Зурабишвили не признает легитимность действующих властей в Грузии, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В конце декабря она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
Глава МИД Сергей Лавров в январе заявил, что Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси.
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В миреГрузияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСаломе ЗурабишвилиМихаил Кавелашвили
 
 
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