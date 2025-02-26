https://ria.ru/20250226/zurabishvili-2001755886.html

В Грузии рассказали, что требовала Зурабишвили в первые дни СВО

В Грузии рассказали, что требовала Зурабишвили в первые дни СВО - РИА Новости, 26.02.2025

В Грузии рассказали, что требовала Зурабишвили в первые дни СВО

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в первые дни конфликта на Украине требовала эскалацию против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:24:00+03:00

2025-02-26T16:24:00+03:00

2025-02-26T16:24:00+03:00

в мире

грузия

украина

россия

владимир зеленский

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в первые дни конфликта на Украине требовала эскалацию против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, чьи слова передает "Взгляд"."Как заявил Папуашвили, экс-президент хотела эскалации в отношениях с Россией, чтобы Грузия в том числе послушалась призывам Украины и отправила добровольцев, чтобы тем самым Грузия стала бы участником военных действий, чтобы Грузия открыла "второй фронт"", — говорится в материале.Кроме того, как рассказал спикер, в первые дни СВО экс-президент Грузии также обращалась к Владимиру Зеленскому, спрашивая, что ее страна может сделать для Украины.Зурабишвили не признает легитимность действующих властей в Грузии, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В конце декабря она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".Глава МИД Сергей Лавров в январе заявил, что Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси.

https://ria.ru/20250225/gruzija-2001442916.html

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в мире, грузия, украина, россия, владимир зеленский, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили