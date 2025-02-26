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Жестянников: вводим новый формат работы - отчеты глав на сессии Заксобрания - РИА Новости, 26.02.2025
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Вологодская область
 
16:24 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zhestyannikov-2001756029.html
Жестянников: вводим новый формат работы - отчеты глав на сессии Заксобрания
Жестянников: вводим новый формат работы - отчеты глав на сессии Заксобрания - РИА Новости, 26.02.2025
Жестянников: вводим новый формат работы - отчеты глав на сессии Заксобрания
На 44-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области в рамках правительственного часа с отчетом выступил глава Никольского округа Вячеслав Панов, новый... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:24:00+03:00
2025-02-26T16:24:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На 44-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области в рамках правительственного часа с отчетом выступил глава Никольского округа Вячеслав Панов, новый формат, где руководители муниципалитетов предметно рассказывают о планах развития, запущен по инициативе спикера Сергея Жестянникова, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Мы продолжаем перенастройку регионального парламента. Наравне с правительственными часами, где мы погружаемся в отраслевые вопросы, теперь будем детально изучать проблематику конкретных территорий. Это не просто формальная история, когда руководители муниципалитетов рассказывают о перспективах. В отчет вшивается реальные инвестиционные и инфраструктурные решения, планы долгосрочного развития, которые обозначены в Стратегии развития региона губернатора Георгия Филимонова", - рассказал председатель Законодательного Собрания. Он добавил, что задача парламента – не просто заслушать статистику, а вместе с муниципалитетом проанализировать проблемы и найти пути решения. "Этой работой мы уже занимаемся на выездных заседаниях комитетов и парламентских днях. И обратная связь от главы муниципалитета – важный этап такого взаимодействия", - подчеркнул Жестянников. Панов в начале своего выступления отметил, что Никольский округ перешел на окружную систему в прошлом году. "Управляемость территорией стала лучше, увеличилась оперативность принятия решений – это большой плюс. Расходы начали распределяться эффективнее. Мы ремонтируем дороги, приводим в порядок социальные учреждения, поддерживаем проекты молодежи. Уже год отработали в такой системе, положительно оцениваю изменения. Перспективы большие", - отметил Панов. Он также добавил, что в прошлом году доходная база бюджета округа составила более 1,7 миллиарда. Доля расходов, направляемых на социальную сферу, составила 955 миллионов рублей. Одной из стратегических целей развития Никольского округа, по словам главы, является повышение инвестиционной привлекательности и создания условий для введения бизнеса. В муниципалитете разработан инвестиционный паспорт, сформировано 38 инвестиционных площадок. Депутаты Законодательного Собрания задали ряд вопросов. Парламентарии акцентировали внимание на необходимость ремонта дорожного полотна в округе, усиления поддержки бойцов СВО, повышения доходной базы за счет инвестиционных проектов, улучшения работы почтовых отделений. "Все вопросы взяты в работу. Будем прорабатывать их вместе с главой Никольского округа", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Жестянников.
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сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников: вводим новый формат работы - отчеты глав на сессии Заксобрания

Жестянников: внедряем новый формат работы - отчеты глав на сессии Заксобрания

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На 44-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области в рамках правительственного часа с отчетом выступил глава Никольского округа Вячеслав Панов, новый формат, где руководители муниципалитетов предметно рассказывают о планах развития, запущен по инициативе спикера Сергея Жестянникова, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Мы продолжаем перенастройку регионального парламента. Наравне с правительственными часами, где мы погружаемся в отраслевые вопросы, теперь будем детально изучать проблематику конкретных территорий. Это не просто формальная история, когда руководители муниципалитетов рассказывают о перспективах. В отчет вшивается реальные инвестиционные и инфраструктурные решения, планы долгосрочного развития, которые обозначены в Стратегии развития региона губернатора Георгия Филимонова", - рассказал председатель Законодательного Собрания.
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Он добавил, что задача парламента – не просто заслушать статистику, а вместе с муниципалитетом проанализировать проблемы и найти пути решения.
"Этой работой мы уже занимаемся на выездных заседаниях комитетов и парламентских днях. И обратная связь от главы муниципалитета – важный этап такого взаимодействия", - подчеркнул Жестянников.
Панов в начале своего выступления отметил, что Никольский округ перешел на окружную систему в прошлом году.
"Управляемость территорией стала лучше, увеличилась оперативность принятия решений – это большой плюс. Расходы начали распределяться эффективнее. Мы ремонтируем дороги, приводим в порядок социальные учреждения, поддерживаем проекты молодежи. Уже год отработали в такой системе, положительно оцениваю изменения. Перспективы большие", - отметил Панов.
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Он также добавил, что в прошлом году доходная база бюджета округа составила более 1,7 миллиарда. Доля расходов, направляемых на социальную сферу, составила 955 миллионов рублей.
Одной из стратегических целей развития Никольского округа, по словам главы, является повышение инвестиционной привлекательности и создания условий для введения бизнеса. В муниципалитете разработан инвестиционный паспорт, сформировано 38 инвестиционных площадок.
Депутаты Законодательного Собрания задали ряд вопросов. Парламентарии акцентировали внимание на необходимость ремонта дорожного полотна в округе, усиления поддержки бойцов СВО, повышения доходной базы за счет инвестиционных проектов, улучшения работы почтовых отделений.
"Все вопросы взяты в работу. Будем прорабатывать их вместе с главой Никольского округа", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Жестянников.
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