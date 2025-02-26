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В Белом доме усомнились в целесообразности визита Зеленского - РИА Новости, 26.02.2025
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18:14 26.02.2025 (обновлено: 18:51 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001789591.html
В Белом доме усомнились в целесообразности визита Зеленского
В Белом доме усомнились в целесообразности визита Зеленского - РИА Новости, 26.02.2025
В Белом доме усомнились в целесообразности визита Зеленского
В администрации президента Дональда Трампа сомневаются в целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским лидером из-за неготовности... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:14:00+03:00
2025-02-26T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В администрации президента Дональда Трампа сомневаются в целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским лидером из-за неготовности соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом, сообщил Рейтер представитель Белого дома. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс сообщило, что она может состояться 28 февраля.&quot;Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — Прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута&quot;, — сообщил он агентству на условиях анонимности.По словам чиновника, в Белом доме ожидают, что приезд Зеленского должен свидетельствовать об окончательном решении по соглашению.Ранее в среду американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США до сих пор не согласовали с Украиной сделку и работа над ней все еще продолжается. В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
https://ria.ru/20250226/sdelka-2001762673.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001641633.html
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в мире, цены на нефть, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, Мюнхенская конференция по безопасности
В Белом доме усомнились в целесообразности визита Зеленского

Reuters: США не видят смысла приглашать Зеленского из-за неготовности сделки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В администрации президента Дональда Трампа сомневаются в целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским лидером из-за неготовности соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом, сообщил Рейтер представитель Белого дома.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс сообщило, что она может состояться 28 февраля.
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«

"Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — Прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута", — сообщил он агентству на условиях анонимности.

По словам чиновника, в Белом доме ожидают, что приезд Зеленского должен свидетельствовать об окончательном решении по соглашению.
Ранее в среду американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США до сих пор не согласовали с Украиной сделку и работа над ней все еще продолжается.
В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
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Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
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