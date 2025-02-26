https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001813001.html

В соглашении с США нет гарантий безопасности для Украины, заявил Зеленский

В соглашении с США нет гарантий безопасности для Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 26.02.2025

В соглашении с США нет гарантий безопасности для Украины, заявил Зеленский

Нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, заявил в среду Владимир Зеленский,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:27:00+03:00

2025-02-26T20:27:00+03:00

2025-02-26T20:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, заявил в среду Владимир Зеленский, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, там хотят договариваться и с другими партнерами. Как заявил ранее в среду американский госсекретарь Марко Рубио, США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок. "В этой сделке не будет конкретных шагов по гарантиям безопасности, потому что нам о них нужно говорить не только с Соединенными Штатами. С Соединенными Штатами, европейцами и так далее. Соединенных Штатов будет недостаточно... в этой сделке будут только базовые вещи про это... следующие шаги должны быть про это", - сказал Зеленский на пресс-конференции по сделке с США, которую транслировали украинские СМИ. При этом Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Он также добавил, что без гарантий безопасности для Украины "ничего не сработает". Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000284961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, украина, киев, владимир зеленский, марко рубио, денис шмыгаль, мюнхенская конференция по безопасности