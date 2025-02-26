https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001811522.html

Зеленский проведет аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов

Зеленский проведет аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов - РИА Новости, 26.02.2025

Зеленский проведет аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов

Владимир Зеленский заявил в среду, что проведет на Украине аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов, который при этом в соглашении с США не... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:12:00+03:00

2025-02-26T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что проведет на Украине аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов, который при этом в соглашении с США не предусмотрен. Как заявил ранее в среду американский госсекретарь Марко Рубио, США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок. "Фонд (инвестиционный – ред.) украинско-американский, а не американский… Украина дает деньги в фонд от каких-то новых вещей... Тут 50%, которые возмещаются от новых доходов, от новых лицензий. Украина должна разобраться с лицензиями, это не написано в соглашении, но должен быть аудит, где что лежит. Если спящие лицензии, то они должны работать на государство, и 50% идут в фонд", - сказал Зеленский в эфире украинского телеканала "Общественное". По словам Зеленского, вклад украинской стороны в инвестиционный фонд - это 50% от будущих доходов, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов на объекты инфраструктуры. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001809717.html

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Наталья Макарова

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