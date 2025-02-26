https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001633777.html

Экс-советник Трампа оценил риск раздела Украины

Экс-советник Трампа оценил риск раздела Украины - РИА Новости, 26.02.2025

Экс-советник Трампа оценил риск раздела Украины

Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:30:00+03:00

2025-02-26T08:30:00+03:00

2025-02-26T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины."Риск раздела очень высок, особенно если Украина совершит ошибку, согласившись на прекращение огня в нынешней ситуации: линия фронта может превратиться в стабильную границу. Что касается полезных ископаемых: я не знаю, каковы будут точные условия соглашения", - заявил Болтон в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, можно ли представить раздел Украины, при котором стратегические ресурсы страны перейдут США, а восточные районы - России.Он отметил, что его не возмущает соглашение о редкоземельных элементах или других ресурсах, однако, по его мнению, дальнейшее "принуждение" или "вымогательство" со стороны США "неприемлемо". По его словам, если Трамп продолжит себя вести подобным образом с Украиной, это подтолкнет украинцев отдалиться от США и Запада, что сблизит их с Россией.По словам экс-советника американского лидера, то, что президент США Дональд Трамп сделал в последние дни является "очень тревожным", поскольку, по его мнению, американский лидер "уступил тактическое преимущество" РФ еще до начала переговоров."В частности, он допустил, что Украина не сможет восстановить полный суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, он исключил возможность вступления Киева в НАТО и получения достаточных гарантий безопасности", - добавил Болтон.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001197340.html

https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001623257.html

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