Экс-советник Трампа оценил риск раздела Украины
Экс-советник Трампа Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины.
"Риск раздела очень высок, особенно если Украина совершит ошибку, согласившись на прекращение огня в нынешней ситуации: линия фронта может превратиться в стабильную границу. Что касается полезных ископаемых: я не знаю, каковы будут точные условия соглашения", - заявил Болтон в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о том, можно ли представить раздел Украины, при котором стратегические ресурсы страны перейдут США, а восточные районы - России.
Болтон рассказал о возможных последствиях конфликта на Украине
24 февраля, 06:49
Он отметил, что его не возмущает соглашение о редкоземельных элементах или других ресурсах, однако, по его мнению, дальнейшее "принуждение" или "вымогательство" со стороны США "неприемлемо". По его словам, если Трамп продолжит себя вести подобным образом с Украиной, это подтолкнет украинцев отдалиться от США и Запада, что сблизит их с Россией.
По словам экс-советника американского лидера, то, что президент США Дональд Трамп сделал в последние дни является "очень тревожным", поскольку, по его мнению, американский лидер "уступил тактическое преимущество" РФ еще до начала переговоров.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Президент Колумбии назвал Зеленского глупцом
Вчера, 06:02