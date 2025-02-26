https://ria.ru/20250226/vzyatki-2001631523.html
Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей
Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 26.02.2025
Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей
Осужденный фигурант уголовного дела экс-замглавы Росприроднадзора, бывший заместитель директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:09:00+03:00
2025-02-26T08:09:00+03:00
2025-02-26T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Осужденный фигурант уголовного дела экс-замглавы Росприроднадзора, бывший заместитель директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев за несколько лет получил взяток на 1,9 миллиона рублей, свидетельствует судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Кудрявцев – один из фигурантов скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Долматов и экс-глава ФЦАО Владислав Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. Кроме того, накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что другой фигурант уголовного дела, гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин приговорен к 3,5 годам колонии, аналогичный срок получил и Кудрявцев. "Установлено, что в течение нескольких лет Кудрявцев получил взятки более чем на 1,9 миллиона рублей", - говорится в материалах. Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами. Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.
https://ria.ru/20250224/sud-2001317198.html
https://ria.ru/20250222/arest-2000971923.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Москва, Олег Долматов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей
Бывший замдиректора ФЦАО Кудрявцев получил взятки на 1,9 миллиона рублей
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Осужденный фигурант уголовного дела экс-замглавы Росприроднадзора, бывший заместитель директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев за несколько лет получил взяток на 1,9 миллиона рублей, свидетельствует судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Кудрявцев – один из фигурантов скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова
. Долматов и экс-глава ФЦАО Владислав Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.
Кроме того, накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что другой фигурант уголовного дела, гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин приговорен к 3,5 годам колонии, аналогичный срок получил и Кудрявцев.
"Установлено, что в течение нескольких лет Кудрявцев получил взятки более чем на 1,9 миллиона рублей", - говорится в материалах.
Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы
арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора
Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.
Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.