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Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 26.02.2025
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08:09 26.02.2025 (обновлено: 08:16 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vzyatki-2001631523.html
Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей
Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 26.02.2025
Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей
Осужденный фигурант уголовного дела экс-замглавы Росприроднадзора, бывший заместитель директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:09:00+03:00
2025-02-26T08:16:00+03:00
происшествия
москва
олег долматов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Осужденный фигурант уголовного дела экс-замглавы Росприроднадзора, бывший заместитель директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев за несколько лет получил взяток на 1,9 миллиона рублей, свидетельствует судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Кудрявцев – один из фигурантов скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Долматов и экс-глава ФЦАО Владислав Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. Кроме того, накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что другой фигурант уголовного дела, гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин приговорен к 3,5 годам колонии, аналогичный срок получил и Кудрявцев. "Установлено, что в течение нескольких лет Кудрявцев получил взятки более чем на 1,9 миллиона рублей", - говорится в материалах. Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами. Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.
https://ria.ru/20250224/sud-2001317198.html
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происшествия, москва, олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Москва, Олег Долматов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей

Бывший замдиректора ФЦАО Кудрявцев получил взятки на 1,9 миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Осужденный фигурант уголовного дела экс-замглавы Росприроднадзора, бывший заместитель директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев за несколько лет получил взяток на 1,9 миллиона рублей, свидетельствует судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Кудрявцев – один из фигурантов скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Долматов и экс-глава ФЦАО Владислав Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.
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Кроме того, накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что другой фигурант уголовного дела, гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин приговорен к 3,5 годам колонии, аналогичный срок получил и Кудрявцев.
"Установлено, что в течение нескольких лет Кудрявцев получил взятки более чем на 1,9 миллиона рублей", - говорится в материалах.
Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.
Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.
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ПроисшествияМоскваОлег ДолматовФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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