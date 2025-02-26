https://ria.ru/20250226/vzyatki-2001631523.html

Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей

Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 26.02.2025

Фигурант дела Долматова получил взятки на 1,9 миллиона рублей

Осужденный фигурант уголовного дела экс-замглавы Росприроднадзора, бывший заместитель директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:09:00+03:00

2025-02-26T08:09:00+03:00

2025-02-26T08:16:00+03:00

происшествия

москва

олег долматов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Осужденный фигурант уголовного дела экс-замглавы Росприроднадзора, бывший заместитель директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Андрей Кудрявцев за несколько лет получил взяток на 1,9 миллиона рублей, свидетельствует судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Кудрявцев – один из фигурантов скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Долматов и экс-глава ФЦАО Владислав Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. Кроме того, накануне в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что другой фигурант уголовного дела, гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин приговорен к 3,5 годам колонии, аналогичный срок получил и Кудрявцев. "Установлено, что в течение нескольких лет Кудрявцев получил взятки более чем на 1,9 миллиона рублей", - говорится в материалах. Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами. Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.

https://ria.ru/20250224/sud-2001317198.html

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)