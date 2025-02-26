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Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области - РИА Новости, 26.02.2025
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19:00 26.02.2025 (обновлено: 19:01 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001799532.html
Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области
Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области - РИА Новости, 26.02.2025
Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров требовали взятку в 100 миллионов... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:00:00+03:00
2025-02-26T19:01:00+03:00
происшествия
россия
вологодская область
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров требовали взятку в 100 миллионов рублей от компании, которая реализует инвестпроект по освоению лесов, сообщили РИА Новости в СК РФ. "По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Алексеев был задержан во вторник по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан также Бочаров, суд арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.
https://ria.ru/20250226/bocharov-2001779835.html
https://rsport.ria.ru/20250226/anokhin-2001719392.html
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происшествия, россия, вологодская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Вологодская область, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области

Вологодский вице-губернатор Алексеев требовал 100 миллионов рублей от компании

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыДенис Алексеев
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Денис Алексеев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров требовали взятку в 100 миллионов рублей от компании, которая реализует инвестпроект по освоению лесов, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Кирилл Бочаров в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали
Вчера, 17:32
Алексеев был задержан во вторник по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан также Бочаров, суд арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.
Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.
Сергей Анохин в суде - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Суд признал арест экс-главы "Фонбета" Анохина законным
Вчера, 14:20
 
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