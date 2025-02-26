https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001799532.html

Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области

Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области - РИА Новости, 26.02.2025

Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области

Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров требовали взятку в 100 миллионов... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:00:00+03:00

2025-02-26T19:00:00+03:00

2025-02-26T19:01:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров требовали взятку в 100 миллионов рублей от компании, которая реализует инвестпроект по освоению лесов, сообщили РИА Новости в СК РФ. "По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Алексеев был задержан во вторник по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан также Бочаров, суд арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.

https://ria.ru/20250226/bocharov-2001779835.html

https://rsport.ria.ru/20250226/anokhin-2001719392.html

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