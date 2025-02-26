Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области по делу о взятке
Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области Алексеева по делу о взятке
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в среду РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Алексеева сроком до 24 апреля", - сказала собеседница агентства.
Прокурор поддержал ходатайство. Защита была против ареста и просила избрать более мягкую меру пресечения: домашний арест или запрет определённых действий. Сам Алексеев заявил, что у него на иждивении, кроме родственников, находятся олимпийский чемпион СССР, баскетболист Владимир Ткаченко, он оплачивает его пребывание в клинике, а также девочка-инвалид. Кроме того, Алексеев заявил, что у него имеется болезнь опорно-двигательной системы.
Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев был задержан накануне по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров, суд также арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.
Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.