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Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области по делу о взятке - РИА Новости, 26.02.2025
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18:36 26.02.2025 (обновлено: 19:31 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001794356.html
Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области по делу о взятке
Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области по делу о взятке - РИА Новости, 26.02.2025
Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в среду РИА... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:36:00+03:00
2025-02-26T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в среду РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Алексеева сроком до 24 апреля", - сказала собеседница агентства.Прокурор поддержал ходатайство. Защита была против ареста и просила избрать более мягкую меру пресечения: домашний арест или запрет определённых действий. Сам Алексеев заявил, что у него на иждивении, кроме родственников, находятся олимпийский чемпион СССР, баскетболист Владимир Ткаченко, он оплачивает его пребывание в клинике, а также девочка-инвалид. Кроме того, Алексеев заявил, что у него имеется болезнь опорно-двигательной системы.Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев был задержан накануне по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров, суд также арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.
https://ria.ru/20250226/chalik-2001792296.html
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происшествия, вологодская область, москва, владимир ткаченко, россия
Происшествия, Вологодская область, Москва, Владимир Ткаченко, Россия
Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области по делу о взятке

Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области Алексеева по делу о взятке

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в среду РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Алексеева сроком до 24 апреля", - сказала собеседница агентства.
Игорь Чалик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Вчера, 18:26
Прокурор поддержал ходатайство. Защита была против ареста и просила избрать более мягкую меру пресечения: домашний арест или запрет определённых действий. Сам Алексеев заявил, что у него на иждивении, кроме родственников, находятся олимпийский чемпион СССР, баскетболист Владимир Ткаченко, он оплачивает его пребывание в клинике, а также девочка-инвалид. Кроме того, Алексеев заявил, что у него имеется болезнь опорно-двигательной системы.
Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев был задержан накануне по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров, суд также арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.
Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.
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