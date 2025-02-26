https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001623541.html

Экс-замглавы ФЦАО получил 3,5 года колонии за взятку

Экс-замглавы ФЦАО получил 3,5 года колонии за взятку - РИА Новости, 26.02.2025

Экс-замглавы ФЦАО получил 3,5 года колонии за взятку

Суд в Москве приговорил бывшего заместителя директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Андрея Кудрявцева к 3,5 годам колонии РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:07:00+03:00

2025-02-26T06:07:00+03:00

2025-02-26T06:07:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Суд в Москве приговорил бывшего заместителя директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Андрея Кудрявцева к 3,5 годам колонии строгого режима за взяточничество, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Кудрявцев – один из фигурантов уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Долматов и экс-глава ФЦАО Владислав Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что еще один фигурант дела, гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин приговорен к 3,5 годам колонии. "Андрей Кудрявцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев колонии строгого режима", - говорится в материалах. Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами. Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.

https://ria.ru/20250221/prigovor-2000817060.html

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происшествия, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)