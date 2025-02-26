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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:16 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001607502.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2025
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:16:00+03:00
2025-02-26T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
харьков
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и в районе Черкасс. "Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, харьков, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Харьков, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и в районе Черкасс.
"Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияХарьковДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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