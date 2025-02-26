https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001606755.html
В районе Черкасс прогремели взрывы
В районе Черкасс прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2025
В районе Черкасс прогремели взрывы
Взрыв прогремел в районе города Черкассы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:01:00+03:00
2025-02-26T01:01:00+03:00
2025-02-26T01:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкассы
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе города Черкассы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Сумах. "Вблизи Черкасс прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001605854.html
черкассы
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкассы, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В районе Черкасс прогремели взрывы
В районе Черкасс на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы