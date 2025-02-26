https://ria.ru/20250226/vystavka-2001657814.html

Компании из России провели более 720 встреч на выставке Gulfood

Компании из России провели более 720 встреч на выставке Gulfood - РИА Новости, 26.02.2025

Компании из России провели более 720 встреч на выставке Gulfood

Компании, представленные в национальной экспозиции под брендом "Сделано в России" на крупнейшей в мире выставке продуктов питания Gulfood, провели 727... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:55:00+03:00

2025-02-26T10:55:00+03:00

2025-02-26T10:55:00+03:00

экономика

россия

оаэ

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компании, представленные в национальной экспозиции под брендом "Сделано в России" на крупнейшей в мире выставке продуктов питания Gulfood, провели 727 переговоров с экспортным потенциалом в 6 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Экспозицию организовал Российский экспортный центр. Выставка проходила с 19 по 21 февраля в Дубае, ОАЭ. Всего под национальным брендом в Gulfood приняли участие 115 компаний из 40 регионов РФ", - говорится в сообщении.На стендах Made in Russia были представлены производители и поставщики сельскохозяйственных культур, мясной продукции, рыбы и морепродуктов, полуфабрикатов и консервов, макаронных изделий, мороженого, различных снеков и напитков.Компании обсудили возможности сотрудничества с дистрибьюторами, трейдерами, представителями торговых сетей, индустрии гостеприимства из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Египта, Индии, Омана и других стран.Так, например, агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" провел встречи с основными ретейлерами и представителями HoReCa ОАЭ и стран Персидского залива. Профессионалы и любители гастрономической индустрии продегустировали 300 килограммов томатов и оценили их сладкий вкус."Первая Крупяная Компания" из Новосибирской области представила на Gulfood ассортимент хлопьев и новую органическую линейку круп. В компании отметили высокий интерес участников выставки к органической линейке крупы Passim ORGANIC, что связано со всеобщим трендом на здоровое питание и осознанное потребление.В компании "Корпорация Империал", которая занимается поставками сухого молочного сырья и сливочного масла, отмечают, что экспозиция привлекала большое количество потенциальных партнеров из стран Персидского Залива и Африки, благодаря чему предприятию удалось значительно расширить клиентскую базу.Напомним, организация коллективных экспозиций "Сделано в России" на международных выставках — одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и сопровождает участников на выставке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка пищевой промышленности. Каждый год на Gulfood собираются более 100 тысяч посетителей со всего мира. В 2024 году на Gulfood при поддержке РЭЦ были представлены 97 компаний из 32 регионов России. За время выставки они провели 665 переговоров, по результатам которых было заключено 153 контракта на сумму почти 5,8 млрд рублей.

https://ria.ru/20250224/oae-2001349593.html

https://ria.ru/20250221/rets-2000923185.html

https://ria.ru/20250221/gospodderzhka-2000900720.html

россия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, оаэ, бренд сделано в россии (made in russia)