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Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001726775.html
Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ
Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ
Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший в рядах ВСУ, погиб на фронте, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на его дочь. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:55:00+03:00
2025-02-26T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
одесская киностудия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший в рядах ВСУ, погиб на фронте, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на его дочь. "На фронте погиб известный украинский режиссер. Виталий Кокошко был военным в 72 отдельной механизированной бригаде. Украинский режиссер погиб на фронте во вторник, 25 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "5 канала". Где именно это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. По информации украинских СМИ, Кокошко работал на Одесской киностудии. В 1998 году основал рекламное агентство Kinograf, снял более 400 рекламных роликов, имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей. в ряды ВСУ вступил в 2022 году.
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в мире, вооруженные силы украины, одесская киностудия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Одесская киностудия
Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ

Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший за ВСУ, погиб на фронте

© Фото : страница Виталия Кокошко в соцсетиВиталий Кокошко
Виталий Кокошко - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : страница Виталия Кокошко в соцсети
Виталий Кокошко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший в рядах ВСУ, погиб на фронте, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на его дочь.
"На фронте погиб известный украинский режиссер. Виталий Кокошко был военным в 72 отдельной механизированной бригаде. Украинский режиссер погиб на фронте во вторник, 25 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "5 канала".
Где именно это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется.
По информации украинских СМИ, Кокошко работал на Одесской киностудии. В 1998 году основал рекламное агентство Kinograf, снял более 400 рекламных роликов, имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей. в ряды ВСУ вступил в 2022 году.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныОдесская киностудия
 
 
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