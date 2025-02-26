https://ria.ru/20250226/vsu-2001726775.html
Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ
Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ
Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший в рядах ВСУ, погиб на фронте, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на его дочь. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:55:00+03:00
2025-02-26T14:55:00+03:00
2025-02-26T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
одесская киностудия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001726623_0:339:1074:943_1920x0_80_0_0_438810dd2bf405498f8a4dc2f6fde3d3.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший в рядах ВСУ, погиб на фронте, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на его дочь. "На фронте погиб известный украинский режиссер. Виталий Кокошко был военным в 72 отдельной механизированной бригаде. Украинский режиссер погиб на фронте во вторник, 25 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "5 канала". Где именно это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. По информации украинских СМИ, Кокошко работал на Одесской киностудии. В 1998 году основал рекламное агентство Kinograf, снял более 400 рекламных роликов, имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей. в ряды ВСУ вступил в 2022 году.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001726623_0:238:1074:1044_1920x0_80_0_0_8b78f686775902194b0e23bd01133543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, одесская киностудия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Одесская киностудия
Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ
Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший за ВСУ, погиб на фронте