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Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ

Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025

Украинские СМИ сообщили о гибели украинского режиссера, воевавшего за ВСУ

Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший в рядах ВСУ, погиб на фронте, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на его дочь. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:55:00+03:00

2025-02-26T14:55:00+03:00

2025-02-26T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский режиссер Виталий Кокошко, воевавший в рядах ВСУ, погиб на фронте, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на его дочь. "На фронте погиб известный украинский режиссер. Виталий Кокошко был военным в 72 отдельной механизированной бригаде. Украинский режиссер погиб на фронте во вторник, 25 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "5 канала". Где именно это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. По информации украинских СМИ, Кокошко работал на Одесской киностудии. В 1998 году основал рекламное агентство Kinograf, снял более 400 рекламных роликов, имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей. в ряды ВСУ вступил в 2022 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, одесская киностудия