https://ria.ru/20250226/vsu-2001708724.html

ВСУ за сутки потеряли более 270 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 270 военных в Курской области - РИА Новости, 26.02.2025

ВСУ за сутки потеряли более 270 военных в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:34:00+03:00

2025-02-26T13:34:00+03:00

2025-02-26T13:34:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационную станцию разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2 055 боевых бронированных машин, 2 211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001532264.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)