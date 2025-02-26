https://ria.ru/20250226/vsu-2001684265.html
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север"
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял более 30 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:15:00+03:00
2025-02-26T12:15:00+03:00
2025-02-26T12:30:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял более 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html
россия
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, волчанск
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Волчанск
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север"
МО: ВСУ в зоне действий "Севера" потеряли более 30 солдат и два танка