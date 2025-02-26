https://ria.ru/20250226/vsu-2001684265.html

ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 26.02.2025

ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север"

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял более 30 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:15:00+03:00

2025-02-26T12:15:00+03:00

2025-02-26T12:30:00+03:00

вооруженные силы украины

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял более 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html

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вооруженные силы украины, россия, волчанск