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ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 26.02.2025 (обновлено: 12:30 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vsu-2001684265.html
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север"
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял более 30 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:15:00+03:00
2025-02-26T12:30:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
волчанск
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял более 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html
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вооруженные силы украины, россия, волчанск
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Волчанск
ВСУ за сутки потеряли более 30 военных в зоне действий группировки "Север"

МО: ВСУ в зоне действий "Севера" потеряли более 30 солдат и два танка

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял более 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.
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