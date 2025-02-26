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Подполье: ВСУ бросают под Харьков снайперш и инструкторов из Прибалтики - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001649728.html
Подполье: ВСУ бросают под Харьков снайперш и инструкторов из Прибалтики
Подполье: ВСУ бросают под Харьков снайперш и инструкторов из Прибалтики - РИА Новости, 26.02.2025
Подполье: ВСУ бросают под Харьков снайперш и инструкторов из Прибалтики
ВСУ концентрируются на харьковском направлении, перебрасывая туда в том числе инструкторов из Прибалтики, снайперш и других наемников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:01:00+03:00
2025-02-26T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
прибалтика
харьковская область
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. ВСУ концентрируются на харьковском направлении, перебрасывая туда в том числе инструкторов из Прибалтики, снайперш и других наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения агентуры в Харьковской области. "ВСУ концентрируются на харьковском направлении. Это следует из сообщений агентуры Сопротивления в Харькове и области: есть несколько сообщений о прибытии иностранных наемников, в том числе женщин. Насколько известно, женщины в основном снайперы. Их инструкторы из стран Прибалтики. Они же являются командирами подразделений", - сказал Лебедев. По его словам, также известно о прибытии военных стран НАТО, в частности шведов, британцев и норвежцев. Это пилоты БПЛА, задача которых – взять под контроль небо, пояснил собеседник агентства. Также, по данным агентуры сопротивления, с киевской трассы в направлении Харькова заезжают пустые бензовозы, отметил Лебедев. "Бензовозы означают присутствие большого количества техники, настолько большого, что количество бензовозов бросается в глаза. Залпы из Черкасской Лозовой подтверждают сведения о присутствии пусковых установок в том районе. Кстати, сегодня по Черкасской Лозовой был нанесен удар. Говорят, о фейерверке и детонации, конкретные данные пока выясняем. Дополнительно стало известно о выводе большого количества медиков ВСУ в Харьковскую область, как раз в том направлении: от Дергачей до Золочева, Казачьей Лопани и Гоптовки", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001639132.html
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html
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в мире, прибалтика, харьковская область, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Прибалтика, Харьковская область, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Подполье: ВСУ бросают под Харьков снайперш и инструкторов из Прибалтики

Лебедев: ВСУ бросают под Харьков снайперш и инструкторов из Прибалтики

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. ВСУ концентрируются на харьковском направлении, перебрасывая туда в том числе инструкторов из Прибалтики, снайперш и других наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения агентуры в Харьковской области.
"ВСУ концентрируются на харьковском направлении. Это следует из сообщений агентуры Сопротивления в Харькове и области: есть несколько сообщений о прибытии иностранных наемников, в том числе женщин. Насколько известно, женщины в основном снайперы. Их инструкторы из стран Прибалтики. Они же являются командирами подразделений", - сказал Лебедев.
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По его словам, также известно о прибытии военных стран НАТО, в частности шведов, британцев и норвежцев. Это пилоты БПЛА, задача которых – взять под контроль небо, пояснил собеседник агентства. Также, по данным агентуры сопротивления, с киевской трассы в направлении Харькова заезжают пустые бензовозы, отметил Лебедев.
"Бензовозы означают присутствие большого количества техники, настолько большого, что количество бензовозов бросается в глаза. Залпы из Черкасской Лозовой подтверждают сведения о присутствии пусковых установок в том районе. Кстати, сегодня по Черкасской Лозовой был нанесен удар. Говорят, о фейерверке и детонации, конкретные данные пока выясняем. Дополнительно стало известно о выводе большого количества медиков ВСУ в Харьковскую область, как раз в том направлении: от Дергачей до Золочева, Казачьей Лопани и Гоптовки", - добавил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПрибалтикаХарьковская областьХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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