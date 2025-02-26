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ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и пусковую установку... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:25:00+03:00
2025-02-26T12:25:00+03:00
2025-02-26T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Александрополь, Николаевка, Северск, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. "Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"