https://ria.ru/20250226/voyska-2001646136.html

Economist раскрыл, где на Украине Запад разместит свои войска

Economist раскрыл, где на Украине Запад разместит свои войска - РИА Новости, 26.02.2025

Economist раскрыл, где на Украине Запад разместит свои войска

Французские и британские вооруженные силы на Украине могут быть размещены рядом с городами и портами, пишет The Economist. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:50:00+03:00

2025-02-26T09:50:00+03:00

2025-02-26T11:04:00+03:00

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эммануэль макрон

кир стармер

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Французские и британские вооруженные силы на Украине могут быть размещены рядом с городами и портами, пишет The Economist."По словам западного чиновника, войска будут размещены не на фронте на востоке страны, а в украинских городах, портах, на атомных электростанциях и других важных объектах инфраструктуры Украины", — говорится в материале.Как писала газета The Telegraph, лидеры Франции и Великобритании тайно обсуждают совместную отправку на Украину неких "миротворческих сил". По словам источников издания, британский премьер-министр Кир Стармер еще не полностью склоняется к этой идее, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать ее после обсуждений с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД планы Запада по вводу контингента на Украину назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20250225/plan-2001537878.html

https://ria.ru/20250226/armiya-2001620948.html

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в мире, украина, великобритания, франция, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский