https://ria.ru/20250226/vorobev-2001884463.html

Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе"

Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе" - РИА Новости, 27.02.2025

Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в специальном молодежном форуме "На государственной службе", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-26T11:53:00+03:00

2025-02-26T11:53:00+03:00

2025-02-27T14:10:00+03:00

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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в специальном молодежном форуме "На государственной службе", передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу поприветствовать всех, кто находится в этом зале. Преимущественно это молодые люди, люди, которые приняли решение, ввиду своего мировоззрения, своих ценностей, работать, служить стране, нашему Подмосковью. Судя по форме, которую мы можем видеть, здесь очень разные, очень нужные, благородные профессии, люди благородных профессий. И те, кто обеспечивает безопасность движения, те, кто спасает, наши волонтеры, юристы, все, кто внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона", - сказал Воробьев в рамках форума. По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в мероприятии примут участие более тысячи молодых госслужащих - сотрудников прокуратуры, региональных главков МВД и МЧС, Госавтоинспекции, УФНС России по Московской области, а также администраций муниципалитетов региона. Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья "Мы - Россия", нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.Прокурор Московской области Сергей Забатурин поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за поддержку форума."Общаясь с молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что это профессиональные, эффективные люди, управленцы, но при этом коридор восприятия окружающей действительности многих несколько сужен. Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений", - отметил Забатурин.

https://ria.ru/20240813/pedagog-1965868984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев