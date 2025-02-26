Рейтинг@Mail.ru
Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе" - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:53 26.02.2025 (обновлено: 14:10 27.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vorobev-2001884463.html
Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе"
Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе" - РИА Новости, 27.02.2025
Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в специальном молодежном форуме "На государственной службе", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-26T11:53:00+03:00
2025-02-27T14:10:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976622865_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_6873108ff0f46f877f171a238fd54722.jpg
КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в специальном молодежном форуме "На государственной службе", передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу поприветствовать всех, кто находится в этом зале. Преимущественно это молодые люди, люди, которые приняли решение, ввиду своего мировоззрения, своих ценностей, работать, служить стране, нашему Подмосковью. Судя по форме, которую мы можем видеть, здесь очень разные, очень нужные, благородные профессии, люди благородных профессий. И те, кто обеспечивает безопасность движения, те, кто спасает, наши волонтеры, юристы, все, кто внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона", - сказал Воробьев в рамках форума. По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в мероприятии примут участие более тысячи молодых госслужащих - сотрудников прокуратуры, региональных главков МВД и МЧС, Госавтоинспекции, УФНС России по Московской области, а также администраций муниципалитетов региона. Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья "Мы - Россия", нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.Прокурор Московской области Сергей Забатурин поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за поддержку форума."Общаясь с молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что это профессиональные, эффективные люди, управленцы, но при этом коридор восприятия окружающей действительности многих несколько сужен. Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений", - отметил Забатурин.
https://ria.ru/20240813/pedagog-1965868984.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976622865_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_cee0a54e262cc631090bc999c0ab80fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе"

Губернатор Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в специальном молодежном форуме "На государственной службе", передает корреспондент РИА Новости.
"Я хочу поприветствовать всех, кто находится в этом зале. Преимущественно это молодые люди, люди, которые приняли решение, ввиду своего мировоззрения, своих ценностей, работать, служить стране, нашему Подмосковью. Судя по форме, которую мы можем видеть, здесь очень разные, очень нужные, благородные профессии, люди благородных профессий. И те, кто обеспечивает безопасность движения, те, кто спасает, наши волонтеры, юристы, все, кто внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона", - сказал Воробьев в рамках форума.
Дети занимаются в кружке гончарного мастерства - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Подмосковье началось обучение педагогов по программе "Учитель в сети"
13 августа 2024, 10:32
По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в мероприятии примут участие более тысячи молодых госслужащих - сотрудников прокуратуры, региональных главков МВД и МЧС, Госавтоинспекции, УФНС России по Московской области, а также администраций муниципалитетов региона.
Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья "Мы - Россия", нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.
Прокурор Московской области Сергей Забатурин поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за поддержку форума.
"Общаясь с молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что это профессиональные, эффективные люди, управленцы, но при этом коридор восприятия окружающей действительности многих несколько сужен. Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений", - отметил Забатурин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала