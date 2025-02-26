https://ria.ru/20250226/volodin-2001752288.html

Володин поддержал предложение пригласить Михалкова в ГД, сообщил источник

Володин поддержал предложение пригласить Михалкова в ГД, сообщил источник - РИА Новости, 26.02.2025

Володин поддержал предложение пригласить Михалкова в ГД, сообщил источник

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение пригласить режиссера Никиту Михалкова выступить на пленарном заседании Думы, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:12:00+03:00

2025-02-26T16:12:00+03:00

2025-02-26T16:14:00+03:00

никита михалков

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение пригласить режиссера Никиту Михалкова выступить на пленарном заседании Думы, сообщил журналистам источник в палате парламента. Как рассказал источник, в ходе обсуждения повестки депутат Анатолий Грешневиков предложил пригласить Михалкова выступить на пленарном заседании, отметив, что подобная практика уже была – в 1994 году приглашали писателя Александра Солженицына. "Председатель Госдумы поддержал предложение. Он отметил, что Михалков многое делает для защиты ценностей, которые важны для нашей страны, и его позиция заслуживает поддержки", - сказал источник.

https://ria.ru/20250226/volodin-2001731323.html

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никита михалков, вячеслав володин, госдума рф