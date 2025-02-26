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Все политические права в России защищены, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025
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13:29 26.02.2025 (обновлено: 13:51 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/volodin-2001706304.html
Все политические права в России защищены, заявил Володин
Все политические права в России защищены, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025
Все политические права в России защищены, заявил Володин
Все политические права в России защищены, а стандарты выше, чем в европейских государствах, которые превратили Евросоюз в тюрьму народов, заявил председатель... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:29:00+03:00
2025-02-26T13:51:00+03:00
россия
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все политические права в России защищены, а стандарты выше, чем в европейских государствах, которые превратили Евросоюз в тюрьму народов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Все политические права, они не просто в нашей стране защищены, но мы можем говорить и о стандартах, потому что совершенно очевидно, что они выше, чем в европейских государствах, которые превратили в тюрьму народов Евросоюз, создавая однополярный мир", - сказал он в ходе пленарного заседания.По словам Володина, международная повестка для всех очевидна, и время, когда проблемы защиты прав граждан воспринимались через политические права прошло."На них что ли будем равняться? Трамп дал оценки, и его вице-президент, выступая в Мюнхене, всё это разложил по полочкам. Если даже уж их кормчие всё это признают. Поэтому что о них говорить", - добавил председатель Госдумы.В Госдуме проходит ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о своей деятельности за 2024 год.
https://ria.ru/20250220/volodin-2000652187.html
https://ria.ru/20250216/volodin-1999646242.html
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россия, политика, вячеслав володин
Россия, Политика, Вячеслав Володин
Все политические права в России защищены, заявил Володин

Володин заявил, что защита политических прав в России выше, чем в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все политические права в России защищены, а стандарты выше, чем в европейских государствах, которые превратили Евросоюз в тюрьму народов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Все политические права, они не просто в нашей стране защищены, но мы можем говорить и о стандартах, потому что совершенно очевидно, что они выше, чем в европейских государствах, которые превратили в тюрьму народов Евросоюз, создавая однополярный мир", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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По словам Володина, международная повестка для всех очевидна, и время, когда проблемы защиты прав граждан воспринимались через политические права прошло.
"На них что ли будем равняться? Трамп дал оценки, и его вице-президент, выступая в Мюнхене, всё это разложил по полочкам. Если даже уж их кормчие всё это признают. Поэтому что о них говорить", - добавил председатель Госдумы.
В Госдуме проходит ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о своей деятельности за 2024 год.
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