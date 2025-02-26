Все политические права в России защищены, заявил Володин
Володин заявил, что защита политических прав в России выше, чем в Европе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все политические права в России защищены, а стандарты выше, чем в европейских государствах, которые превратили Евросоюз в тюрьму народов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Все политические права, они не просто в нашей стране защищены, но мы можем говорить и о стандартах, потому что совершенно очевидно, что они выше, чем в европейских государствах, которые превратили в тюрьму народов Евросоюз, создавая однополярный мир", - сказал он в ходе пленарного заседания.
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По словам Володина, международная повестка для всех очевидна, и время, когда проблемы защиты прав граждан воспринимались через политические права прошло.
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