https://ria.ru/20250226/volodin-2001706304.html

Все политические права в России защищены, заявил Володин

Все политические права в России защищены, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025

Все политические права в России защищены, заявил Володин

Все политические права в России защищены, а стандарты выше, чем в европейских государствах, которые превратили Евросоюз в тюрьму народов, заявил председатель... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:29:00+03:00

2025-02-26T13:29:00+03:00

2025-02-26T13:51:00+03:00

россия

политика

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все политические права в России защищены, а стандарты выше, чем в европейских государствах, которые превратили Евросоюз в тюрьму народов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Все политические права, они не просто в нашей стране защищены, но мы можем говорить и о стандартах, потому что совершенно очевидно, что они выше, чем в европейских государствах, которые превратили в тюрьму народов Евросоюз, создавая однополярный мир", - сказал он в ходе пленарного заседания.По словам Володина, международная повестка для всех очевидна, и время, когда проблемы защиты прав граждан воспринимались через политические права прошло."На них что ли будем равняться? Трамп дал оценки, и его вице-президент, выступая в Мюнхене, всё это разложил по полочкам. Если даже уж их кормчие всё это признают. Поэтому что о них говорить", - добавил председатель Госдумы.В Госдуме проходит ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о своей деятельности за 2024 год.

https://ria.ru/20250220/volodin-2000652187.html

https://ria.ru/20250216/volodin-1999646242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, вячеслав володин