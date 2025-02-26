МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз
МИД: Россия надеется на улучшение выдачи виз российским делегациям в ООН
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала администрация экс-лидера Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
В октябре 2024 года Вершинин заявил, что несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН.
"В эпоху администрации Байдена, к сожалению, мы сталкивались с совершенно недопустимыми случаями задержки или даже невыдачи виз для российских представителей, которые направлялись на международные ооновские мероприятия. Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить. Надеемся на улучшение к лучшему (при новой администрации США – ред.)", - сказал он.
Вершинин добавил, что США, как страна, в которой находится и размещена штаб-квартира ООН, имеет чёткие обязательства, которые она взяла перед ООН в соответствии с имеющимися договоренностями.
"Эти обязательства предусматривают, естественно, выдачу виз и уважение работы всех дипломатических миссий", - уточнил дипломат.
На минувшей неделе американские сенаторы-республиканцы предложили США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк.
Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН
9 февраля, 21:06