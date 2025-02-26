https://ria.ru/20250226/viza-2001778988.html

МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз

МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз - РИА Новости, 26.02.2025

МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:29:00+03:00

2025-02-26T17:29:00+03:00

2025-02-26T17:29:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала администрация экс-лидера Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. В октябре 2024 года Вершинин заявил, что несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН. "В эпоху администрации Байдена, к сожалению, мы сталкивались с совершенно недопустимыми случаями задержки или даже невыдачи виз для российских представителей, которые направлялись на международные ооновские мероприятия. Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить. Надеемся на улучшение к лучшему (при новой администрации США – ред.)", - сказал он. Вершинин добавил, что США, как страна, в которой находится и размещена штаб-квартира ООН, имеет чёткие обязательства, которые она взяла перед ООН в соответствии с имеющимися договоренностями. "Эти обязательства предусматривают, естественно, выдачу виз и уважение работы всех дипломатических миссий", - уточнил дипломат. На минувшей неделе американские сенаторы-республиканцы предложили США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк.

https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html

https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998303631.html

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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), сергей вершинин, джо байден, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон