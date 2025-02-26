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МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз - РИА Новости, 26.02.2025
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17:29 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/viza-2001778988.html
МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз
МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз - РИА Новости, 26.02.2025
МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз
Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:29:00+03:00
2025-02-26T17:29:00+03:00
в мире
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сергей вершинин
джо байден
дональд трамп
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ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала администрация экс-лидера Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. В октябре 2024 года Вершинин заявил, что несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН. "В эпоху администрации Байдена, к сожалению, мы сталкивались с совершенно недопустимыми случаями задержки или даже невыдачи виз для российских представителей, которые направлялись на международные ооновские мероприятия. Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить. Надеемся на улучшение к лучшему (при новой администрации США – ред.)", - сказал он. Вершинин добавил, что США, как страна, в которой находится и размещена штаб-квартира ООН, имеет чёткие обязательства, которые она взяла перед ООН в соответствии с имеющимися договоренностями. "Эти обязательства предусматривают, естественно, выдачу виз и уважение работы всех дипломатических миссий", - уточнил дипломат. На минувшей неделе американские сенаторы-республиканцы предложили США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк.
https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), сергей вершинин, джо байден, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Вершинин, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД России надеется, что администрация Трампа нормализует выдачу виз

МИД: Россия надеется на улучшение выдачи виз российским делегациям в ООН

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа нормализует выдачу виз российским делегациям в ООН, в отличие от того, что делала администрация экс-лидера Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
В октябре 2024 года Вершинин заявил, что несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН.
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"В эпоху администрации Байдена, к сожалению, мы сталкивались с совершенно недопустимыми случаями задержки или даже невыдачи виз для российских представителей, которые направлялись на международные ооновские мероприятия. Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить. Надеемся на улучшение к лучшему (при новой администрации США – ред.)", - сказал он.
Вершинин добавил, что США, как страна, в которой находится и размещена штаб-квартира ООН, имеет чёткие обязательства, которые она взяла перед ООН в соответствии с имеющимися договоренностями.
"Эти обязательства предусматривают, естественно, выдачу виз и уважение работы всех дипломатических миссий", - уточнил дипломат.
На минувшей неделе американские сенаторы-республиканцы предложили США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк.
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В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Сергей ВершининДжо БайденДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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