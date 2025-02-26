https://ria.ru/20250226/vinci-2001811302.html

В "Автодоре" отреагировали на уход из России крупной французской компании

В "Автодоре" отреагировали на уход из России крупной французской компании - РИА Новости, 26.02.2025

В "Автодоре" отреагировали на уход из России крупной французской компании

Уход французского инфраструктурного холдинга Vinci S.A. с российского рынка не повлияет на деятельность ГК "Автодор", он является следствием санкционной... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:09:00+03:00

2025-02-26T20:09:00+03:00

2025-02-26T20:24:00+03:00

экономика

россия

автодор

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уход французского инфраструктурного холдинга Vinci S.A. с российского рынка не повлияет на деятельность ГК "Автодор", он является следствием санкционной политики Европейского союза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора".Во вторник РБК со ссылкой на источники сообщало о выкупе группой "Нацпроектстрой" доли французского холдинга в ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК)."Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств-членов Европейского союза и не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность "Автодора", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что российские компании вышли на высокий технологический уровень и полностью соответствуют международному уровню в применении передовых технологий строительства, качеству содержания и скорости реализации проектов."На старте формирования сети скоростных дорог сотрудничество позволило применить опыт иностранных компаний и в строительстве, и процессах эксплуатации платных скоростных дорог", - уточнили в "Автодоре".По информации издания, сотрудничество с Vinci было необходимо на ранних этапах формирования сети платных дорог для обмена опытом в области их эксплуатации, а также строительства. Теперь этим занимаются высокотехнологичные российские компании.Vinci S.A. — французская компания, занимающая первое место в мире по обороту среди строительных компаний. Специализируется на управлении аэропортами, автотрассами, железными дорогами, организации энергоснабжения промышленных предприятий, строительстве крупных сооружений, специальных и инфраструктурных объектов.Ранее сообщалось, что совокупные потери самых популярных среди россиян западных компаний составили 13,6 миллиарда долларов. Среди прочих, автомобильные гиганты — например, Ford и General Motors — потеряли 158 и 657 миллионов долларов соответственно.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000200024.html

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экономика, россия, автодор