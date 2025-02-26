https://ria.ru/20250226/vinci-2001811302.html
В "Автодоре" отреагировали на уход из России крупной французской компании
В "Автодоре" отреагировали на уход из России крупной французской компании - РИА Новости, 26.02.2025
В "Автодоре" отреагировали на уход из России крупной французской компании
Уход французского инфраструктурного холдинга Vinci S.A. с российского рынка не повлияет на деятельность ГК "Автодор", он является следствием санкционной... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:09:00+03:00
2025-02-26T20:09:00+03:00
2025-02-26T20:24:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уход французского инфраструктурного холдинга Vinci S.A. с российского рынка не повлияет на деятельность ГК "Автодор", он является следствием санкционной политики Европейского союза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора".Во вторник РБК со ссылкой на источники сообщало о выкупе группой "Нацпроектстрой" доли французского холдинга в ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК)."Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств-членов Европейского союза и не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность "Автодора", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что российские компании вышли на высокий технологический уровень и полностью соответствуют международному уровню в применении передовых технологий строительства, качеству содержания и скорости реализации проектов."На старте формирования сети скоростных дорог сотрудничество позволило применить опыт иностранных компаний и в строительстве, и процессах эксплуатации платных скоростных дорог", - уточнили в "Автодоре".По информации издания, сотрудничество с Vinci было необходимо на ранних этапах формирования сети платных дорог для обмена опытом в области их эксплуатации, а также строительства. Теперь этим занимаются высокотехнологичные российские компании.Vinci S.A. — французская компания, занимающая первое место в мире по обороту среди строительных компаний. Специализируется на управлении аэропортами, автотрассами, железными дорогами, организации энергоснабжения промышленных предприятий, строительстве крупных сооружений, специальных и инфраструктурных объектов.Ранее сообщалось, что совокупные потери самых популярных среди россиян западных компаний составили 13,6 миллиарда долларов. Среди прочих, автомобильные гиганты — например, Ford и General Motors — потеряли 158 и 657 миллионов долларов соответственно.
https://ria.ru/20250219/ssha-2000200024.html
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экономика, россия, автодор
Экономика, Россия, Автодор
В "Автодоре" отреагировали на уход из России крупной французской компании
Уход из РФ французской Vinci не скажется на работе "Автодора"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уход французского инфраструктурного холдинга Vinci S.A. с российского рынка не повлияет на деятельность ГК "Автодор", он является следствием санкционной политики Европейского союза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора".
Во вторник РБК со ссылкой на источники сообщало о выкупе группой "Нацпроектстрой" доли французского холдинга в ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК).
"Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств-членов Европейского союза и не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность "Автодора
", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что российские компании вышли на высокий технологический уровень и полностью соответствуют международному уровню в применении передовых технологий строительства, качеству содержания и скорости реализации проектов.
"На старте формирования сети скоростных дорог сотрудничество позволило применить опыт иностранных компаний и в строительстве, и процессах эксплуатации платных скоростных дорог", - уточнили в "Автодоре".
По информации издания, сотрудничество с Vinci было необходимо на ранних этапах формирования сети платных дорог для обмена опытом в области их эксплуатации, а также строительства. Теперь этим занимаются высокотехнологичные российские компании.
Vinci S.A. — французская компания, занимающая первое место в мире по обороту среди строительных компаний. Специализируется на управлении аэропортами, автотрассами, железными дорогами, организации энергоснабжения промышленных предприятий, строительстве крупных сооружений, специальных и инфраструктурных объектов.
Ранее сообщалось, что совокупные потери самых популярных среди россиян западных компаний составили 13,6 миллиарда долларов. Среди прочих, автомобильные гиганты — например, Ford
и General Motors
— потеряли 158 и 657 миллионов долларов соответственно.