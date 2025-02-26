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В Красноярском крае осудили двух бывших членов ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 26.02.2025
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13:06 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vagner-2001697834.html
В Красноярском крае осудили двух бывших членов ЧВК "Вагнер"
В Красноярском крае осудили двух бывших членов ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 26.02.2025
В Красноярском крае осудили двух бывших членов ЧВК "Вагнер"
Двое бывших членов ЧВК "Вагнер" осуждены на 5,5 лет лишения свободы за распространение ложной информации о действиях российских военных в интервью, которое они... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:06:00+03:00
2025-02-26T13:06:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
иркутская область
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КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Двое бывших членов ЧВК "Вагнер" осуждены на 5,5 лет лишения свободы за распространение ложной информации о действиях российских военных в интервью, которое они дали проекту "Гулагу-нет", сообщает Минусинский городской суд Красноярского края. Согласно материалам дела, Максим Зеленов и Алексей Чернявский, отбывая наказание в исправительных колониях Иркутской области, освободились, вступив в добровольческое подразделение ЧВК "Вагнер". С 16 декабря 2022 года по 1 января 2023 года Зеленов и Чернявский проходили боевую подготовку в тренировочном лагере ЧВК, после чего самовольно покинули лагерь и скрылись на территории ЛНР, поддерживая связь с родственниками в Красноярском крае. В июне 2023 года, по данным суда, Зеленов, получив ссылку от родственника на телеграм-канал "Гулагу-нет", написал туда и рассказал о своем бегстве с Чернявским из тренировочного лагеря. "(Зеленов – ред.) получил сообщение об оказании им содействия в восстановлении документов, удостоверяющих личность, выезде за пределы РФ и получении политического убежища, а также получении вознаграждения в размере 50 000 рублей за участие в интервью на официальном канале "Гулагу-нет" в видеохостинге YouTube, в котором под видом достоверной информации они сообщат заведомо ложную информацию, содержащую утверждение о фактах совершения участниками ЧВК "Вагнер" убийств мирного населения в ходе проведения специальной военной операции при освобождении населенных пунктов", - говорится в релизе суда. С июня по сентябрь 2023 года, находясь в Луганске, они провели видеосвязь через мессенджер Telegram, в ходе которой озвучили ложные обвинения в адрес ЧВК "Вагнер". Интервью было опубликовано на официальном канале "Гулагу-нет" на платформе YouTube, уточняют в суде. "Своими действиями Зеленов и Чернявский ввели в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности и достоверности действий добровольческих организаций… Приговором суда Максим Зеленов и Алексей Чернявский признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "б", "г", "д" части 2 статьей 207.3 УК РФ, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавляется в сообщении. Зеленову также была назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240829/prigovor-1969259402.html
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происшествия, красноярский край, россия, иркутская область
Происшествия, Красноярский край, Россия, Иркутская область
В Красноярском крае осудили двух бывших членов ЧВК "Вагнер"

В Красноярском крае двух бывших членов ЧВК "Вагнер" осудили за военные фейки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Двое бывших членов ЧВК "Вагнер" осуждены на 5,5 лет лишения свободы за распространение ложной информации о действиях российских военных в интервью, которое они дали проекту "Гулагу-нет", сообщает Минусинский городской суд Красноярского края.
Согласно материалам дела, Максим Зеленов и Алексей Чернявский, отбывая наказание в исправительных колониях Иркутской области, освободились, вступив в добровольческое подразделение ЧВК "Вагнер". С 16 декабря 2022 года по 1 января 2023 года Зеленов и Чернявский проходили боевую подготовку в тренировочном лагере ЧВК, после чего самовольно покинули лагерь и скрылись на территории ЛНР, поддерживая связь с родственниками в Красноярском крае. В июне 2023 года, по данным суда, Зеленов, получив ссылку от родственника на телеграм-канал "Гулагу-нет", написал туда и рассказал о своем бегстве с Чернявским из тренировочного лагеря.
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"(Зеленов – ред.) получил сообщение об оказании им содействия в восстановлении документов, удостоверяющих личность, выезде за пределы РФ и получении политического убежища, а также получении вознаграждения в размере 50 000 рублей за участие в интервью на официальном канале "Гулагу-нет" в видеохостинге YouTube, в котором под видом достоверной информации они сообщат заведомо ложную информацию, содержащую утверждение о фактах совершения участниками ЧВК "Вагнер" убийств мирного населения в ходе проведения специальной военной операции при освобождении населенных пунктов", - говорится в релизе суда.
С июня по сентябрь 2023 года, находясь в Луганске, они провели видеосвязь через мессенджер Telegram, в ходе которой озвучили ложные обвинения в адрес ЧВК "Вагнер". Интервью было опубликовано на официальном канале "Гулагу-нет" на платформе YouTube, уточняют в суде.
"Своими действиями Зеленов и Чернявский ввели в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности и достоверности действий добровольческих организаций… Приговором суда Максим Зеленов и Алексей Чернявский признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "б", "г", "д" части 2 статьей 207.3 УК РФ, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавляется в сообщении.
Зеленову также была назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.
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