В Красноярском крае осудили двух бывших членов ЧВК "Вагнер"
В Красноярском крае двух бывших членов ЧВК "Вагнер" осудили за военные фейки
Статуя Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Двое бывших членов ЧВК "Вагнер" осуждены на 5,5 лет лишения свободы за распространение ложной информации о действиях российских военных в интервью, которое они дали проекту "Гулагу-нет", сообщает Минусинский городской суд Красноярского края.
Согласно материалам дела, Максим Зеленов и Алексей Чернявский, отбывая наказание в исправительных колониях Иркутской области, освободились, вступив в добровольческое подразделение ЧВК "Вагнер". С 16 декабря 2022 года по 1 января 2023 года Зеленов и Чернявский проходили боевую подготовку в тренировочном лагере ЧВК, после чего самовольно покинули лагерь и скрылись на территории ЛНР, поддерживая связь с родственниками в Красноярском крае. В июне 2023 года, по данным суда, Зеленов, получив ссылку от родственника на телеграм-канал "Гулагу-нет", написал туда и рассказал о своем бегстве с Чернявским из тренировочного лагеря.
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"(Зеленов – ред.) получил сообщение об оказании им содействия в восстановлении документов, удостоверяющих личность, выезде за пределы РФ и получении политического убежища, а также получении вознаграждения в размере 50 000 рублей за участие в интервью на официальном канале "Гулагу-нет" в видеохостинге YouTube, в котором под видом достоверной информации они сообщат заведомо ложную информацию, содержащую утверждение о фактах совершения участниками ЧВК "Вагнер" убийств мирного населения в ходе проведения специальной военной операции при освобождении населенных пунктов", - говорится в релизе суда.
"Своими действиями Зеленов и Чернявский ввели в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности и достоверности действий добровольческих организаций… Приговором суда Максим Зеленов и Алексей Чернявский признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "б", "г", "д" части 2 статьей 207.3 УК РФ, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавляется в сообщении.
Зеленову также была назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор не вступил в законную силу.
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