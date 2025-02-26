https://ria.ru/20250226/uvolnenie-2001614958.html
Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении
Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении - РИА Новости, 26.02.2025
Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении
Неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни будут оплачиваться при увольнении сотрудника по новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:31:00+03:00
2025-02-26T03:31:00+03:00
2025-02-26T03:31:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни будут оплачиваться при увольнении сотрудника по новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта этого года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева "С 1 марта 2025 года меняется порядок оплаты неиспользованных отгулов за работу в выходные и праздничные дни — они больше не будут сгорать при увольнении. То есть если в течение года отгул не был использован, присоединен к отпуску или компенсирован, то взять его как выходной день уже не получится, однако при увольнении работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию в виде разницы между полагавшейся оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной за этот день", - сказала Голубева. Она уточнила, что этот порядок будет касаться неиспользованных дней отдыха за все время работы у этого работодателя и действовать только при увольнении. При этом эксперт отметила, что компенсация отгулов при увольнении будет учитываться при расчете НДФЛ и страховых взносов. "В связи с новыми правилами работодателям рекомендуется педантично следить за тем, чтобы сотрудники не копили отгулы за работу в выходной или праздник. В случае, если работник посчитает, что ему недоплатили за неиспользованные дни отдыха, он может обратиться в суд с такими требованиями", - добавила Голубева.
https://ria.ru/20250206/uvolnenie-1732702258.html
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общество
Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении
Юрист Голубева: неиспользованные отгулы не будут сгорать при увольнении
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни будут оплачиваться при увольнении сотрудника по новым правилам, которые вступают в силу с 1 марта этого года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева
"С 1 марта 2025 года меняется порядок оплаты неиспользованных отгулов за работу в выходные и праздничные дни — они больше не будут сгорать при увольнении. То есть если в течение года отгул не был использован, присоединен к отпуску или компенсирован, то взять его как выходной день уже не получится, однако при увольнении работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию в виде разницы между полагавшейся оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной за этот день", - сказала Голубева.
Она уточнила, что этот порядок будет касаться неиспользованных дней отдыха за все время работы у этого работодателя и действовать только при увольнении. При этом эксперт отметила, что компенсация отгулов при увольнении будет учитываться при расчете НДФЛ и страховых взносов.
"В связи с новыми правилами работодателям рекомендуется педантично следить за тем, чтобы сотрудники не копили отгулы за работу в выходной или праздник. В случае, если работник посчитает, что ему недоплатили за неиспользованные дни отдыха, он может обратиться в суд с такими требованиями", - добавила Голубева.