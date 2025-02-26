В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. . Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В Харькове прогремели взрывы
Вчера, 01:16
Официальной информации о взрывах не поступало.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сигнал тревоги звучит в Черниговской и Сумской областях Украины. На подконтрольной Киеву части Херсонской области тревогу не объявляли.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
В Полтаве и Кировограде прогремели взрывы
Вчера, 03:34