https://ria.ru/20250226/ukraina-2001729910.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон". РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:06:00+03:00

2025-02-26T15:06:00+03:00

2025-02-26T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. . Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное Херсон". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сигнал тревоги звучит в Черниговской и Сумской областях Украины. На подконтрольной Киеву части Херсонской области тревогу не объявляли. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001607502.html

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