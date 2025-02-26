В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в среду тревогу объявляли в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Через некоторое время ее отменили.
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В 12.04 (по мск) сигнал воздушной тревоги снова прозвучал в Харьковской области. Через некоторое время ее объявили в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Киевской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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