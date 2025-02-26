https://ria.ru/20250226/ukraina-2001615886.html

СМИ: отправка войск на Украину создаст бреши в обороне ЕС и НАТО

СМИ: отправка войск на Украину создаст бреши в обороне ЕС и НАТО - РИА Новости, 26.02.2025

СМИ: отправка войск на Украину создаст бреши в обороне ЕС и НАТО

Отправка контингента западных солдат на Украину для поддержания мира по окончании конфликта ослабит обороноспособность ЕС и НАТО, значительно сократит... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:46:00+03:00

2025-02-26T03:46:00+03:00

2025-02-26T03:46:00+03:00

украина

великобритания

франция

кир стармер

эммануэль макрон

владимир зеленский

нато

евросоюз

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Отправка контингента западных солдат на Украину для поддержания мира по окончании конфликта ослабит обороноспособность ЕС и НАТО, значительно сократит количественный состав войск европейских стран, утверждает британский журнал Economist. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. "Европейские страны обсуждают перспективу развертывания на Украине военного контингента для контроля над соблюдением будущего мирного соглашения... Это значительно сократит количественный состав войск... Многие европейские страны с трудом смогут сформировать по одной боеспособной бригаде... Это создаст серьезные бреши в собственной обороне Европы", - говорится в публикации Economist. В качестве примера журнал указывает, что вероятное развертывание на Украине британских войск потребовало бы привлечения резервов, предназначенных для НАТО, что "оставит дыры" в военных планах альянса. Согласно изданию, странам Европы может потребоваться десять лет, прежде чем они смогут самостоятельно защищать себя без помощи США. По мнению Джастина Бронка, сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), США практически полностью обеспечивают деятельность Европы в сфере радиоэлектронной борьбы в воздухе, разведки и распознавания целей. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западных чиновников передавало, что Великобритания и Франция стремятся получить воздушную поддержку США для сил, которые они хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования. Согласно собеседникам агентства, вероятно, этот план потребует развертывания до 30 тысяч солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250225/polsha-2001495203.html

https://ria.ru/20250225/ekspert-2001405868.html

украина

великобритания

франция

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украина, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)