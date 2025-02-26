https://ria.ru/20250226/uchenye-2001627846.html

В России разработают технологию интеграции радара и системы связи

В России разработают технологию интеграции радара и системы связи - РИА Новости, 26.02.2025

В России разработают технологию интеграции радара и системы связи

Российские ученые работают над технологией интеграции радара и системы связи, которая сможет превратить базовые станции в радиолокаторы - это откроет... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:14:00+03:00

2025-02-26T07:14:00+03:00

2025-02-26T09:11:00+03:00

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

сколковский институт науки и технологий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/11/1499761107_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_dee2953af308fd90a041b78978ca69fb.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские ученые работают над технологией интеграции радара и системы связи, которая сможет превратить базовые станции в радиолокаторы - это откроет возможность отслеживать беспилотники, наблюдать за погодой и окружающей средой, а также распознавать жесты человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "В Центре компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе Сколтеха приступили к разработке технологии интеграции радара и системы связи. Она превратит базовые станции и другие точки беспроводного доступа в радиолокаторы (с сохранением главной функции – обеспечения связи). Эта разработка обещает целый набор новых услуг в сфере телекоммуникаций, от мониторинга БПЛА до распознавания жестов человека", - рассказали в НТИ. "Еще один возможный сценарий - мониторинг окружающей среды, когда сотовые вышки с помощью функции радара смогут наблюдать за погодой, загрязнением, насекомыми и другим", - добавили там. Разработчики планируют в 2025 году провести научно-исследовательскую работу, создать программное обеспечение (ПО) для этой технологии и сделать прототип базовой станции, совмещенной с радаром. В случае с мониторингом беспилотников базовые станции будут использоваться для точного определения местоположения как подключенных к сетям, так и несанкционированных БПЛА, летающих вблизи базовой станции. Ученые изобретут новые сигналы, методы и алгоритмы, которые смогут осуществлять совместное зондирование и связь - для этого будут нужны частотно-временные ресурсы антенн, которые уже есть на базовых станциях. Такую технологию можно будет внедрить без замены оборудования, уточнили в НТИ. "Для беспилотных автомобилей технология бы позволила предоставлять точные карты в реальном времени, а также она может распознавать жесты человека. Таким образом люди могли бы печатать тексты на виртуальной клавиатуре. Разработка в перспективе полезна и для организации умного производства, где беспроводные точки доступа используют возможности радара для отслеживания движения роботов на заводе", - добавили в пресс-службе платформы.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, национальная технологическая инициатива (нти), сколковский институт науки и технологий