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В Турции ожидают, что ослабление санкций оживит торговлю с Россией - РИА Новости, 26.02.2025
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06:18 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html
В Турции ожидают, что ослабление санкций оживит торговлю с Россией
В Турции ожидают, что ослабление санкций оживит торговлю с Россией - РИА Новости, 26.02.2025
В Турции ожидают, что ослабление санкций оживит торговлю с Россией
Возможное ослабление санкций против России может положительно сказаться на объеме торговли Анкары и Москвы, но во многом ситуация будет зависеть от подхода... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:18:00+03:00
2025-02-26T06:18:00+03:00
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турция
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дмитрий песков
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Возможное ослабление санкций против России может положительно сказаться на объеме торговли Анкары и Москвы, но во многом ситуация будет зависеть от подхода президента США Дональда Трампа к Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик Уми Назми Хазыр. Ранее Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придет после урегулирования вопроса по Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Возможное соглашение между США и Россией может привести к ослаблению санкций против России, что положительно скажется на объеме торговли между Турцией и Россией. Это связано с тем, что администрация экс-президента США Джо Байдена оказывала давление на Турцию по этому вопросу и хотела, чтобы Турция ввела санкции против России", - сказал Хазыр. Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Однако ситуация в турецко-российских отношениях будет в большей степени зависеть от подхода президента США Дональда Трампа к Турции и от того, какими будут отношения Турции и США при Трампе", - подчеркнул аналитик. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
https://ria.ru/20250224/turtsiya-2001244511.html
https://ria.ru/20250222/analitik-2000978415.html
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россия, турция, сша, дональд трамп, дмитрий песков, джо байден
Россия, Турция, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Джо Байден
В Турции ожидают, что ослабление санкций оживит торговлю с Россией

Ученый Хазыр: ослабление санкций оживит торговлю Турции и России

© Fotolia / badahosФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Fotolia / badahos
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Возможное ослабление санкций против России может положительно сказаться на объеме торговли Анкары и Москвы, но во многом ситуация будет зависеть от подхода президента США Дональда Трампа к Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик Уми Назми Хазыр.
Ранее Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придет после урегулирования вопроса по Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время российско-турецких переговоров в Анкаре. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Турция внимательно следит за переговорами России и США
24 февраля, 12:03
"Возможное соглашение между США и Россией может привести к ослаблению санкций против России, что положительно скажется на объеме торговли между Турцией и Россией. Это связано с тем, что администрация экс-президента США Джо Байдена оказывала давление на Турцию по этому вопросу и хотела, чтобы Турция ввела санкции против России", - сказал Хазыр.
Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Однако ситуация в турецко-российских отношениях будет в большей степени зависеть от подхода президента США Дональда Трампа к Турции и от того, какими будут отношения Турции и США при Трампе", - подчеркнул аналитик.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Турции поражение Украины назвали уроком для Запада
22 февраля, 12:35
 
РоссияТурцияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
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