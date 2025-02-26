В Турции ожидают, что ослабление санкций оживит торговлю с Россией
Ученый Хазыр: ослабление санкций оживит торговлю Турции и России
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Возможное ослабление санкций против России может положительно сказаться на объеме торговли Анкары и Москвы, но во многом ситуация будет зависеть от подхода президента США Дональда Трампа к Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик Уми Назми Хазыр.
Ранее Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Очередь возможных проектов РФ и США по экономическому сотрудничеству придет после урегулирования вопроса по Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Возможное соглашение между США и Россией может привести к ослаблению санкций против России, что положительно скажется на объеме торговли между Турцией и Россией. Это связано с тем, что администрация экс-президента США Джо Байдена оказывала давление на Турцию по этому вопросу и хотела, чтобы Турция ввела санкции против России", - сказал Хазыр.
Объем торговли РФ и Турции снизился из-за западных санкций в 2024 году на 6,8%, почти на четыре миллиарда долларов в денежном выражении, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Однако ситуация в турецко-российских отношениях будет в большей степени зависеть от подхода президента США Дональда Трампа к Турции и от того, какими будут отношения Турции и США при Трампе", - подчеркнул аналитик.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
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