Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону
Красноярский лесопожарный центр получил 12 УАЗов для борьбы с лесными пожарами
© Фото : Администрация Губернатора и Правительство Красноярского краяНовые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону
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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Более десяти "УАЗов", предназначенных для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах северных территорий, получил Красноярский краевой лесопожарный центр в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса.
"Краевой Лесопожарный центр получил 12 автомобилей УАЗ для охраны лесов от пожаров в труднодоступных северных территориях. Машины направят в Байкитское, Пировское, Саянское, Красноярское, Кодинское, Богучанское, Ярцевское, Северо-Енисейское, Ванаварское, Подкаменно-Тунгусское, Мотыгинское и Туруханское авиаотделения", - говорится в сообщении.
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Первый заместитель директора краевого Лесопожарного центра Сергей Емельянов рассказал, что вся поступившая техника - это современные надёжные машины отечественной сборки, хорошо управляемые даже по бездорожью.
"Это очень удобная и мобильная техника, чтобы довезти оборудование и инвентарь, запас воды, доставить группы лесных пожарных до места тушения в случае транспортной доступности. После оформления документов начнём распределять по подразделениям. Часть автомобилей получится доставить только после открытия навигации, путь туда только по воде", - сказал он.
По данным пресс-службы, это первая партия спецтехники в рамках усиления охраны лесов в отдалённых районах региона. Ранее эти территории входили в зону лесов, находящихся в зоне мониторинга, но куда сложно добраться на тушение. В 2025 году планируют существенно расширить зону авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров в северном направлении. На эти цели благодаря активному взаимодействию губернатора Михаила Котюкова с правительством РФ регион в ближайшие три года дополнительно получит из федерального бюджета более 5,3 миллиарда рублей.
Дополнительное финансирование позволит создать новое авиаотделение и укрупнить 12 действующих. Также ведётся набор сотрудников в лесной спецназ. Штат краевого Лесопожарного центра увеличили почти на 300 человек. Первая группа новичков уже приступила к воздушным тренировкам в Енисейске.
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