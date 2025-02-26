Рейтинг@Mail.ru
Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/tsentr-2001717761.html
Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону
Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону - РИА Новости, 26.02.2025
Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону
Более десяти "УАЗов", предназначенных для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах северных территорий, получил Красноярский краевой лесопожарный... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:10:00+03:00
2025-02-26T14:10:00+03:00
россия
енисейск
михаил котюков
ульяновский автомобильный завод (уаз)
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001717430_96:0:1118:575_1920x0_80_0_0_32330336d1ca347bbed41a9556fc545a.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Более десяти "УАЗов", предназначенных для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах северных территорий, получил Красноярский краевой лесопожарный центр в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса. "Краевой Лесопожарный центр получил 12 автомобилей УАЗ для охраны лесов от пожаров в труднодоступных северных территориях. Машины направят в Байкитское, Пировское, Саянское, Красноярское, Кодинское, Богучанское, Ярцевское, Северо-Енисейское, Ванаварское, Подкаменно-Тунгусское, Мотыгинское и Туруханское авиаотделения", - говорится в сообщении. Первый заместитель директора краевого Лесопожарного центра Сергей Емельянов рассказал, что вся поступившая техника - это современные надёжные машины отечественной сборки, хорошо управляемые даже по бездорожью. "Это очень удобная и мобильная техника, чтобы довезти оборудование и инвентарь, запас воды, доставить группы лесных пожарных до места тушения в случае транспортной доступности. После оформления документов начнём распределять по подразделениям. Часть автомобилей получится доставить только после открытия навигации, путь туда только по воде", - сказал он. По данным пресс-службы, это первая партия спецтехники в рамках усиления охраны лесов в отдалённых районах региона. Ранее эти территории входили в зону лесов, находящихся в зоне мониторинга, но куда сложно добраться на тушение. В 2025 году планируют существенно расширить зону авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров в северном направлении. На эти цели благодаря активному взаимодействию губернатора Михаила Котюкова с правительством РФ регион в ближайшие три года дополнительно получит из федерального бюджета более 5,3 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит создать новое авиаотделение и укрупнить 12 действующих. Также ведётся набор сотрудников в лесной спецназ. Штат краевого Лесопожарного центра увеличили почти на 300 человек. Первая группа новичков уже приступила к воздушным тренировкам в Енисейске.
https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html
https://ria.ru/20241209/bpla-1988157983.html
россия
енисейск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001717430_223:0:990:575_1920x0_80_0_0_49d219f21090c57cc9d03e58db6b37fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, енисейск, михаил котюков, ульяновский автомобильный завод (уаз), красноярский край
Россия, Енисейск, Михаил Котюков, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Красноярский край
Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону

Красноярский лесопожарный центр получил 12 УАЗов для борьбы с лесными пожарами

© Фото : Администрация Губернатора и Правительство Красноярского краяНовые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону
Новые УАЗы получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Администрация Губернатора и Правительство Красноярского края
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Более десяти "УАЗов", предназначенных для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах северных территорий, получил Красноярский краевой лесопожарный центр в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса.
"Краевой Лесопожарный центр получил 12 автомобилей УАЗ для охраны лесов от пожаров в труднодоступных северных территориях. Машины направят в Байкитское, Пировское, Саянское, Красноярское, Кодинское, Богучанское, Ярцевское, Северо-Енисейское, Ванаварское, Подкаменно-Тунгусское, Мотыгинское и Туруханское авиаотделения", - говорится в сообщении.
Здание администрации Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Коммунальную технику получили 17 муниципалитетов Красноярского края
10 октября 2024, 15:26
Первый заместитель директора краевого Лесопожарного центра Сергей Емельянов рассказал, что вся поступившая техника - это современные надёжные машины отечественной сборки, хорошо управляемые даже по бездорожью.
"Это очень удобная и мобильная техника, чтобы довезти оборудование и инвентарь, запас воды, доставить группы лесных пожарных до места тушения в случае транспортной доступности. После оформления документов начнём распределять по подразделениям. Часть автомобилей получится доставить только после открытия навигации, путь туда только по воде", - сказал он.
По данным пресс-службы, это первая партия спецтехники в рамках усиления охраны лесов в отдалённых районах региона. Ранее эти территории входили в зону лесов, находящихся в зоне мониторинга, но куда сложно добраться на тушение. В 2025 году планируют существенно расширить зону авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров в северном направлении. На эти цели благодаря активному взаимодействию губернатора Михаила Котюкова с правительством РФ регион в ближайшие три года дополнительно получит из федерального бюджета более 5,3 миллиарда рублей.
Дополнительное финансирование позволит создать новое авиаотделение и укрупнить 12 действующих. Также ведётся набор сотрудников в лесной спецназ. Штат краевого Лесопожарного центра увеличили почти на 300 человек. Первая группа новичков уже приступила к воздушным тренировкам в Енисейске.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Более 250 красноярцев прошли бесплатное обучение работе с БПЛА
9 декабря 2024, 13:50
 
РоссияЕнисейскМихаил КотюковУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Красноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала