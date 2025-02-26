https://ria.ru/20250226/tsentr-2001717761.html

Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону

Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону - РИА Новости, 26.02.2025

Новые "УАЗы" получили красноярские пожарные к новому лесопожарному сезону

Более десяти "УАЗов", предназначенных для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах северных территорий, получил Красноярский краевой лесопожарный... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:10:00+03:00

2025-02-26T14:10:00+03:00

2025-02-26T14:10:00+03:00

россия

енисейск

михаил котюков

ульяновский автомобильный завод (уаз)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Более десяти "УАЗов", предназначенных для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах северных территорий, получил Красноярский краевой лесопожарный центр в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса. "Краевой Лесопожарный центр получил 12 автомобилей УАЗ для охраны лесов от пожаров в труднодоступных северных территориях. Машины направят в Байкитское, Пировское, Саянское, Красноярское, Кодинское, Богучанское, Ярцевское, Северо-Енисейское, Ванаварское, Подкаменно-Тунгусское, Мотыгинское и Туруханское авиаотделения", - говорится в сообщении. Первый заместитель директора краевого Лесопожарного центра Сергей Емельянов рассказал, что вся поступившая техника - это современные надёжные машины отечественной сборки, хорошо управляемые даже по бездорожью. "Это очень удобная и мобильная техника, чтобы довезти оборудование и инвентарь, запас воды, доставить группы лесных пожарных до места тушения в случае транспортной доступности. После оформления документов начнём распределять по подразделениям. Часть автомобилей получится доставить только после открытия навигации, путь туда только по воде", - сказал он. По данным пресс-службы, это первая партия спецтехники в рамках усиления охраны лесов в отдалённых районах региона. Ранее эти территории входили в зону лесов, находящихся в зоне мониторинга, но куда сложно добраться на тушение. В 2025 году планируют существенно расширить зону авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров в северном направлении. На эти цели благодаря активному взаимодействию губернатора Михаила Котюкова с правительством РФ регион в ближайшие три года дополнительно получит из федерального бюджета более 5,3 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит создать новое авиаотделение и укрупнить 12 действующих. Также ведётся набор сотрудников в лесной спецназ. Штат краевого Лесопожарного центра увеличили почти на 300 человек. Первая группа новичков уже приступила к воздушным тренировкам в Енисейске.

https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

https://ria.ru/20241209/bpla-1988157983.html

россия

енисейск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, енисейск, михаил котюков, ульяновский автомобильный завод (уаз), красноярский край