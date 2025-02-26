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Трамп заявил о планах выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем
Трамп заявил о планах выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил о планах выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока."(Джо Байден) не знал, что он делает. Его администрация не знала, что делает. Это было очень грустно наблюдать, но мы наладим превосходные отношения с Китаем, Россией, Украиной и Ближним Востоком", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Трамп также подчеркнул, что во время его предыдущего срока США не вели войн, а экономика страны оставалась стабильной.При этом он отметил, что США заинтересованы в инвестициях из Китая, равно как и в возможностях для американского бизнеса на китайском рынке, однако не допустят, чтобы Пекин получал односторонние преимущества. "Мы хотим, чтобы они инвестировали в США. Это хорошо. Мы будем инвестировать в Китай. У нас будут хорошие отношения с Китаем, но они не смогут нами пользоваться", - сказал он.
https://ria.ru/20250226/gosdep-2001806240.html
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В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил о планах выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем
Трамп заявил, что рассчитывает выстроить превосходные отношения с Россией и КНР