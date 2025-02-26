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США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 26.02.2025 (обновлено: 20:23 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001812140.html
США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп
США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 26.02.2025
США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:18:00+03:00
2025-02-26T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
сша
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 января – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов."Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе – это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.По его словам, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, "очень нужны" американской промышленности."У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов", – сказал он.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001810225.html
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в мире, европа, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Украина, Дональд Трамп
США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп

Трамп: США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, это сделает ЕС

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 января – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.
"Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе – это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Россией и Украиной
Вчера, 20:02
По его словам, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, "очень нужны" американской промышленности.
"У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов", – сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Зеленский сделкой с США заложил останки Украины в ломбард, заявили в Раде
Вчера, 19:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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