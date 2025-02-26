https://ria.ru/20250226/tramp-2001812140.html
США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп
США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 26.02.2025
США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:18:00+03:00
2025-02-26T20:18:00+03:00
2025-02-26T20:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 января – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов."Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе – это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.По его словам, США планируют активное сотрудничество с Украиной в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, "очень нужны" американской промышленности."У них отличные редкоземельные металлы. Мы будем работать... и вместе мы сможем добиться выдающихся результатов", – сказал он.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001810225.html
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в мире, европа, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Украина, Дональд Трамп
США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, заявил Трамп
Трамп: США не дадут Украине значительных гарантий безопасности, это сделает ЕС