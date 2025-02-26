https://ria.ru/20250226/tramp-2001611316.html
Президент США показал партию кепок с надписью "Трамп во всем оказался прав"
Президент США показал партию кепок с надписью "Трамп во всем оказался прав" - РИА Новости, 26.02.2025
Президент США показал партию кепок с надписью "Трамп во всем оказался прав"
Американский президент Дональд Трамп представил журналистам пула Белого дома партию кепок с надписью "Трамп во всем оказался прав", раздав часть из них... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T02:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп представил журналистам пула Белого дома партию кепок с надписью "Трамп во всем оказался прав", раздав часть из них представителям СМИ. Во время своего выступления в Овальном офисе, сотрудники администрации передали американскому лидеру партию кепок, которой тот похвастался перед прессой. "Трамп во всем оказался прав. Только пришли. Кто-то отправил… мне сказали, что было отправлено фанатом. Я сказал, что нам следует сделать их несколько", - сообщил президент США. Трамп предложил сувенирную продукцию находившимся в кабинете журналистам, раздав часть кепок пожелавшим получить их представителям СМИ.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001608826.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Президент США показал партию кепок с надписью "Трамп во всем оказался прав"
Президент США представил партию кепок с надписью "Трамп во всем оказался прав"