https://ria.ru/20250226/tramp-2001606914.html

Трамп оценил сделку с Украиной по металлам в триллион долларов

Трамп оценил сделку с Украиной по металлам в триллион долларов - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп оценил сделку с Украиной по металлам в триллион долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:10:00+03:00

2025-02-26T01:10:00+03:00

2025-02-26T01:15:00+03:00

украина

дональд трамп

сша

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов."Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов", - сообщил он журналистам в Овальном офисе, комментируя будущее соглашение между Вашингтоном и Киевом.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

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украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский