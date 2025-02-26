https://ria.ru/20250226/svo-2001730098.html
Москалькова призвала прописать процедуру демобилизации из зоны СВО
Москалькова призвала прописать процедуру демобилизации из зоны СВО - РИА Новости, 26.02.2025
Москалькова призвала прописать процедуру демобилизации из зоны СВО
Необходимо внести изменение в закон и прописать процедуру демобилизации участников спецоперации из зоны боевых действий, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:06:00+03:00
2025-02-26T15:06:00+03:00
2025-02-26T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Необходимо внести изменение в закон и прописать процедуру демобилизации участников спецоперации из зоны боевых действий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова, отвечая на вопросы депутатов после представления ежегодного доклада о своей деятельности за 2024 год в Госдуме РФ, рассказала, что ее аппарат в прошлом году получил 1199 обращений, связанных с демобилизацией из зоны СВО. Она отметила, что сейчас есть специальная комиссия, которая решает в индивидуальном порядке вопросы демобилизации. "Сегодня определена возможность демобилизации, увольнения со службы. Нам удалось решить эти вопросы в отношении полусотни военнослужащих, у которых семейные обстоятельства изменились… Но всё-таки было бы правильно внести изменения в закон, где четко прописать процедуру увольнения", - сказала федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999623098.html
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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Москалькова призвала прописать процедуру демобилизации из зоны СВО
Москалькова призвала законодательно закрепить процесс демобилизации из зоны СВО