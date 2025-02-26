https://ria.ru/20250226/svo-2001730098.html

Москалькова призвала прописать процедуру демобилизации из зоны СВО

Москалькова призвала прописать процедуру демобилизации из зоны СВО - РИА Новости, 26.02.2025

Москалькова призвала прописать процедуру демобилизации из зоны СВО

Необходимо внести изменение в закон и прописать процедуру демобилизации участников спецоперации из зоны боевых действий, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:06:00+03:00

2025-02-26T15:06:00+03:00

2025-02-26T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Необходимо внести изменение в закон и прописать процедуру демобилизации участников спецоперации из зоны боевых действий, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова, отвечая на вопросы депутатов после представления ежегодного доклада о своей деятельности за 2024 год в Госдуме РФ, рассказала, что ее аппарат в прошлом году получил 1199 обращений, связанных с демобилизацией из зоны СВО. Она отметила, что сейчас есть специальная комиссия, которая решает в индивидуальном порядке вопросы демобилизации. "Сегодня определена возможность демобилизации, увольнения со службы. Нам удалось решить эти вопросы в отношении полусотни военнослужащих, у которых семейные обстоятельства изменились… Но всё-таки было бы правильно внести изменения в закон, где четко прописать процедуру увольнения", - сказала федеральный омбудсмен.

https://ria.ru/20250215/moskalkova-1999623098.html

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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф