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В Ингушетии запустят кадровую программу "Путь героев" для участников СВО
В Ингушетии запустят кадровую программу "Путь героев" для участников СВО - РИА Новости, 26.02.2025
В Ингушетии запустят кадровую программу "Путь героев" для участников СВО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о создании в регионе кадровой программы "Путь героев", предназначенной для ветеранов и участников специальной РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:43:00+03:00
2025-02-26T14:43:00+03:00
2025-02-26T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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НАЛЬЧИК, 26 фев – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о создании в регионе кадровой программы "Путь героев", предназначенной для ветеранов и участников специальной военной операции. "Участники СВО – это герои нашего времени, и наша обязанность обеспечить им достойную жизнь, предоставить для этого все необходимые условия. С этой целью в республике запускается кадровая программа "Путь героя". Указ о ее создании мной подписан", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, программа направлена на интеграцию ветеранов и участников СВО в общественную и профессиональную жизнь республики, развитие и реализацию их профессионального и управленческого потенциала. Указом также создан общественный совет программы, который возглавил Калиматов. "Считаю, что новая региональная кадровая программа – это социальный лифт, который может в корне поменять жизнь участника СВО, открыв новые возможности. Наши бойцы рисковали жизнью, защищая Отечество, и заслуживают приоритетного внимания", - подчеркнул глава Ингушетии.
https://ria.ru/20250226/uchastnik-2001640843.html
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общество, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии запустят кадровую программу "Путь героев" для участников СВО
В Ингушетии запустят программу "Путь героев" для ветеранов и участников СВО