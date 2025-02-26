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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" за сутки до 90 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:15:00+03:00
2025-02-26T12:15:00+03:00
2025-02-26T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" за сутки до 90 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов, Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"