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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" за сутки до 90 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:15:00+03:00

2025-02-26T12:15:00+03:00

2025-02-26T12:25:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне действий подразделений группировки войск "Днепр" за сутки до 90 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов, Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность