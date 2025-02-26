https://ria.ru/20250226/svo-2001632891.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 26.02.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре
Российские войска заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах города более чем на два километра, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:21:00+03:00
2025-02-26T08:21:00+03:00
2025-02-26T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000761516_0:103:3348:1986_1920x0_80_0_0_755749851209a0d99f29143adea0cf3b.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Российские войска заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах города более чем на два километра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий в Часовом Яре и его окрестностях наши войска взяли под контроль важные участки местности и продвинулись вперед. В районе населенного пункта Калиновка улучшено тактическое положение наших войск, произведена инженерная разведка и расчищены три минных заграждения. Непосредственно в самом Часовом Яре зачищены и взяты под контроль более 10 многоэтажек, выровнены передовые рубежи", - сообщил Марочко. По его словам, наиболее результативные действия российских сил отмечены на южных окраинах города. "Наши войска захватили брошенные украинские позиции и продвинулись более, чем на 2 километра по направлению Ступочек", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250225/chasovyar-1981337707.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000761516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f634a1c5495093106cc83bba275aa9cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре
Марочко: ВС России заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре