Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/svo-2001632891.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 26.02.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре
Российские войска заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах города более чем на два километра, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:21:00+03:00
2025-02-26T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000761516_0:103:3348:1986_1920x0_80_0_0_755749851209a0d99f29143adea0cf3b.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Российские войска заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах города более чем на два километра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий в Часовом Яре и его окрестностях наши войска взяли под контроль важные участки местности и продвинулись вперед. В районе населенного пункта Калиновка улучшено тактическое положение наших войск, произведена инженерная разведка и расчищены три минных заграждения. Непосредственно в самом Часовом Яре зачищены и взяты под контроль более 10 многоэтажек, выровнены передовые рубежи", - сообщил Марочко. По его словам, наиболее результативные действия российских сил отмечены на южных окраинах города. "Наши войска захватили брошенные украинские позиции и продвинулись более, чем на 2 километра по направлению Ступочек", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250225/chasovyar-1981337707.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000761516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f634a1c5495093106cc83bba275aa9cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Марочко: ВС России заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Российские войска заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах города более чем на два километра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В результате активных боевых действий в Часовом Яре и его окрестностях наши войска взяли под контроль важные участки местности и продвинулись вперед. В районе населенного пункта Калиновка улучшено тактическое положение наших войск, произведена инженерная разведка и расчищены три минных заграждения. Непосредственно в самом Часовом Яре зачищены и взяты под контроль более 10 многоэтажек, выровнены передовые рубежи", - сообщил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, наиболее результативные действия российских сил отмечены на южных окраинах города.
"Наши войска захватили брошенные украинские позиции и продвинулись более, чем на 2 километра по направлению Ступочек", - заявил Марочко.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
25 февраля, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала