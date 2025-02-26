https://ria.ru/20250226/svo-2001632891.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре - РИА Новости, 26.02.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Российские войска заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах города более чем на два километра, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:21:00+03:00

2025-02-26T08:21:00+03:00

2025-02-26T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Российские войска заняли более 10 многоэтажек в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах города более чем на два километра, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате активных боевых действий в Часовом Яре и его окрестностях наши войска взяли под контроль важные участки местности и продвинулись вперед. В районе населенного пункта Калиновка улучшено тактическое положение наших войск, произведена инженерная разведка и расчищены три минных заграждения. Непосредственно в самом Часовом Яре зачищены и взяты под контроль более 10 многоэтажек, выровнены передовые рубежи", - сообщил Марочко. По его словам, наиболее результативные действия российских сил отмечены на южных окраинах города. "Наши войска захватили брошенные украинские позиции и продвинулись более, чем на 2 километра по направлению Ступочек", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250225/chasovyar-1981337707.html

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андрей марочко, безопасность, вооруженные силы рф