https://ria.ru/20250226/surgut-2001634687.html

Жительница Сургута стала лотерейной мультимиллионершей, пока жарила блины

Жительница Сургута стала лотерейной мультимиллионершей, пока жарила блины - РИА Новости, 26.02.2025

Жительница Сургута стала лотерейной мультимиллионершей, пока жарила блины

Жительница Сургута выиграла крупнейший суперприз в истории онлайн-лотереи "Большая 8" - более 46 миллионов рублей - пока жарила детям блины, сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:35:00+03:00

2025-02-26T08:35:00+03:00

2025-02-26T08:35:00+03:00

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сургут

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Жительница Сургута выиграла крупнейший суперприз в истории онлайн-лотереи "Большая 8" - более 46 миллионов рублей - пока жарила детям блины, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Стало известно имя победительницы из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выигравшей крупнейший суперприз в истории онлайн-лотереи "Большая 8" – 46 129 600 рублей. Счастливицей оказалась жительница Сургута и мама двоих детей Алена. О победе она узнала, когда пекла блины для младшего ребенка", - рассказали в компании. "Я играла в лотерею на протяжении четырех месяцев, начиная с октября. За все время выигрыши были разные: по 19 тысяч, по 5 тысяч, по 7 тысяч рублей. Почему-то я верила, что выиграю. На последний тираж купила билеты и пошла печь блины, результаты не ждала специально. Потом ко мне подбежал малыш, попросил включить телефон, чтобы посмотреть мультик. Я открыла телефон и увидела смс", – передали в компании слова победительницы. Женщина не сразу поняла, сколько выиграла: "сначала подумала, что сумма составляет 46 тысяч рублей, но, посчитав нули, была по-настоящему шокирована". Она уже знает, на что потратит суперприз. "Все для детей! Мы уже обговорили, что купим дом. Дети радуются, потому что их ожидают и собачка, и кошечка. Их мечты осуществляются, они ждут не дождутся. У меня дети просто просят животных, а у папы аллергия, мы не можем в квартире держать их. Но я всегда говорила детям, что у нас обязательно будет дом, обязательно будут животные", - заключила победительница.

https://ria.ru/20250131/lotereya-1996655520.html

https://ria.ru/20250104/lotereya-1992498922.html

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общество, сургут, россия