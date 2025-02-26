https://ria.ru/20250226/ssha-2001710861.html

В США приостановили проект создания новой вакцины от COVID-19

В США приостановили проект создания новой вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2025

В США приостановили проект создания новой вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт-Кеннеди младший на три месяца приостановил действие контракта с биотехнологической компанией Vaxart,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:45:00+03:00

2025-02-26T13:45:00+03:00

2025-02-26T13:45:00+03:00

в мире

сша

роберт кеннеди

джо байден

джон кеннеди (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт-Кеннеди младший на три месяца приостановил действие контракта с биотехнологической компанией Vaxart, занимавшейся созданием новой вакцины от COVID-19, сообщает телеканал Fox News. Как сообщает телеканал, создание новой вакцины от COVID было частью инициативы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, на ее разработку было выделено примерно 460 миллионов долларов, а на предварительное исследование, связанное с вакциной, - 240 миллионов долларов. "Кеннеди-младший приостановил действие многомиллионного контракта администрации Байдена по созданию новой вакцины от COVID-19... Кеннеди издал указ о приостановки действия контракта... с американской биотехнологической компанией Vaxart Inc., которая занимается разработкой новой вакцины", - говорится в сообщении Fox News. Телеканал отмечает, что указ о приостановке действия контракта был издан незадолго до запланированного начала клинических испытаний вакцины, в которых собрались принять участие 10 тысяч человек. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов, говорил в разное время кандидат.

https://ria.ru/20250221/rubio-2000703680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, роберт кеннеди, джо байден, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), коронавирус covid-19