В США приостановили проект создания новой вакцины от COVID-19
Fox News: в США приостановили контракт с Vaxart по новой вакцине от COVID-19
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт-Кеннеди младший на три месяца приостановил действие контракта с биотехнологической компанией Vaxart, занимавшейся созданием новой вакцины от COVID-19, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщает телеканал, создание новой вакцины от COVID было частью инициативы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, на ее разработку было выделено примерно 460 миллионов долларов, а на предварительное исследование, связанное с вакциной, - 240 миллионов долларов.
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"Кеннеди-младший приостановил действие многомиллионного контракта администрации Байдена по созданию новой вакцины от COVID-19... Кеннеди издал указ о приостановки действия контракта... с американской биотехнологической компанией Vaxart Inc., которая занимается разработкой новой вакцины", - говорится в сообщении Fox News.
Телеканал отмечает, что указ о приостановке действия контракта был издан незадолго до запланированного начала клинических испытаний вакцины, в которых собрались принять участие 10 тысяч человек.
Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов, говорил в разное время кандидат.
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