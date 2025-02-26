https://ria.ru/20250226/ssha-2001709866.html

Катар и РФПИ рассматривают проекты на миллиард долларов, заявил Лавров

Катар и РФПИ рассматривают проекты на миллиард долларов, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025

Катар и РФПИ рассматривают проекты на миллиард долларов, заявил Лавров

Катар и Российский фонд прямых инвестиций рассматривают проекты на перспективу, сумма которых превышает миллиард долларов, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:41:00+03:00

2025-02-26T13:41:00+03:00

2025-02-26T14:40:00+03:00

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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Катар и Российский фонд прямых инвестиций рассматривают проекты на перспективу, сумма которых превышает миллиард долларов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Плюс по линии сотрудничества Катарского инвестиционного агентства и РФПИ осуществляются проекты почти на миллиард долларов, еще на большую сумму проекты рассматриваются на перспективу", - сказал он в ходе пресс-конференции в ДохеПо его словам, вполне возможно какие-то из этих договоренностей нацелить и на новые формы энергетического взаимодействия.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001682738.html

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россия, катар, доха, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, в мире