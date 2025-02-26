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Катар и РФПИ рассматривают проекты на миллиард долларов, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025
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13:41 26.02.2025 (обновлено: 14:40 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/ssha-2001709866.html
Катар и РФПИ рассматривают проекты на миллиард долларов, заявил Лавров
Катар и РФПИ рассматривают проекты на миллиард долларов, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025
Катар и РФПИ рассматривают проекты на миллиард долларов, заявил Лавров
Катар и Российский фонд прямых инвестиций рассматривают проекты на перспективу, сумма которых превышает миллиард долларов, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:41:00+03:00
2025-02-26T14:40:00+03:00
россия
катар
доха
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Катар и Российский фонд прямых инвестиций рассматривают проекты на перспективу, сумма которых превышает миллиард долларов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Плюс по линии сотрудничества Катарского инвестиционного агентства и РФПИ осуществляются проекты почти на миллиард долларов, еще на большую сумму проекты рассматриваются на перспективу", - сказал он в ходе пресс-конференции в ДохеПо его словам, вполне возможно какие-то из этих договоренностей нацелить и на новые формы энергетического взаимодействия.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001682738.html
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россия, катар, доха, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Катар, Доха, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Катар и РФПИ рассматривают проекты на миллиард долларов, заявил Лавров

Лавров: Катар и РФПИ рассматривают на перспективу проекты на 1 млрд долларов

© Фото : МИД РоссииЭмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани принимает Сергея Лаврова
Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани принимает Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : МИД России
Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани принимает Сергея Лаврова
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Катар и Российский фонд прямых инвестиций рассматривают проекты на перспективу, сумма которых превышает миллиард долларов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Плюс по линии сотрудничества Катарского инвестиционного агентства и РФПИ осуществляются проекты почти на миллиард долларов, еще на большую сумму проекты рассматриваются на перспективу", - сказал он в ходе пресс-конференции в Дохе
По его словам, вполне возможно какие-то из этих договоренностей нацелить и на новые формы энергетического взаимодействия.
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РоссияКатарДохаСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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