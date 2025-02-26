https://ria.ru/20250226/ssha-2001680520.html

Суд обязал команду Трампа возобновить иностранную помощь

Суд обязал команду Трампа возобновить иностранную помощь - РИА Новости, 26.02.2025

Суд обязал команду Трампа возобновить иностранную помощь

Суд в США во второй раз обязал администрацию президента Дональда Трампа разморозить иностранную помощь, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:59:00+03:00

2025-02-26T11:59:00+03:00

2025-02-26T18:45:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0f408b495ea8fca2cb9fbed47acd35ab.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Суд в США во второй раз обязал администрацию президента Дональда Трампа разморозить иностранную помощь, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования, выданного около двух недель назад", — говорится в публикации.По информации Национального общественного радио (NPR), срок исполнения решения истечет до конца дня 26 февраля.Две недели назад федеральный судья уже выпускал аналогичное постановление, но, как отмечает Ассошиэйтед Пресс, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) и некоммерческие организации утверждают, что им ничего не известно о возобновлении платежей.Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, чтобы оценить соответствие этих программ внешней политике США.Это решение оспорили в суде. Как заявил окружной суд округа Колумбия, заявленная цель приостановки иностранной помощи состояла в том, чтобы пересмотреть программы на предмет их эффективности, но ответчики не дали никаких объяснений, "почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ".В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. По словам миллиардера и главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, президент согласился вообще закрыть USAID. Маск назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикальных левых марксистов, которые ненавидят Америку".Тем не менее, по данным телеканала CBS, Белый дом намерен сохранить USAID, но объединить его с Госдепом и сократить штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20250213/mask-1999015884.html

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997255961.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша