Суд обязал команду Трампа возобновить иностранную помощь
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Суд в США во второй раз обязал администрацию президента Дональда Трампа разморозить иностранную помощь, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США на миллиарды долларов, заявив, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования, выданного около двух недель назад", — говорится в публикации.
Маск призвал избавляться от многих ведомств в США, как от сорняков
13 февраля, 09:16
По информации Национального общественного радио (NPR), срок исполнения решения истечет до конца дня 26 февраля.
Две недели назад федеральный судья уже выпускал аналогичное постановление, но, как отмечает Ассошиэйтед Пресс, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) и некоммерческие организации утверждают, что им ничего не известно о возобновлении платежей.
Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, чтобы оценить соответствие этих программ внешней политике США.
Это решение оспорили в суде. Как заявил окружной суд округа Колумбия, заявленная цель приостановки иностранной помощи состояла в том, чтобы пересмотреть программы на предмет их эффективности, но ответчики не дали никаких объяснений, "почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ".
На Украине более ста организаций остались без денег из-за США
4 февраля, 10:51
В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. По словам миллиардера и главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, президент согласился вообще закрыть USAID. Маск назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикальных левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Тем не менее, по данным телеканала CBS, Белый дом намерен сохранить USAID, но объединить его с Госдепом и сократить штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Машина цветных революций сломалась
4 февраля, 08:00