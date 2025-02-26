https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001797018.html

Спецоперация, 26 февраля: российские военные улучшили тактическое положение

Спецоперация, 26 февраля: российские военные улучшили тактическое положение - РИА Новости, 26.02.2025

Спецоперация, 26 февраля: российские военные улучшили тактическое положение

Российские подразделения улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника на разных направлениях СВО, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:07:00+03:00

2025-02-26T19:07:00+03:00

2025-02-26T19:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника на разных направлениях СВО, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки в зонах действия российских группировок составили до 1005 человек, ВСУ лишились четырех танков, сообщили в военном ведомстве. ВС РФ поразили инфраструктуру украинских аэродромов, сбиты пять управляемых авиабомб Hammer, следует из сводки Минобороны России. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Орловка и Погребки, сообщило оборонное ведомство РФ. По данным Минобороны России, на курском направлении потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера. Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300ПС, станцию наведения и до 25 боевиков в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Урегулирование конфликтаПоявляется возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, но первопричины конфликта должны быть устранены, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин, о том, что РФ открыта к таким реальным переговорам. Однако Вершинин подчеркнул, что эти переговоры должны иметь достаточно долгосрочную цель, а именно - удаление первопричин конфликта, обеспечение надежной безопасности РФ и уважение основных прав гражданского населения на территории Украины. Дипломат уточнил, что важность реализации конфессиональных и гражданских прав, имея в виду в первую очередь использование русского языка и возможность функционирования канонической православной церкви. Вместе с тем американский госсекретарь Марко Рубио США заявил находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Он сообщил, что после того, как президент США Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным, он сразу же позвонил Зеленскому. По словам Рубио, он разговаривал с министром иностранных дел Украины дважды за последние шесть дней. Кроме того, премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Дохе заявил о поддержке его страной всех международных усилий для мирного решения украинского кризиса, говорится в сообщении катарского внешнеполитического ведомства в социальной сети Х. Володин о гражданах УкраиныПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что бывший президент США Джо Байден, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и прежние руководители Франции сделали всё, чтобы развязать войну и не идти по мирному пути, сегодня из граждан Украины делают "расходный материал", отводя им роль просто "пушечного мяса". Выступая на II Всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечом. За русскую победу" Володин напомнил, какие усилия предпринимал президент России Владимир Путин, чтобы не допустить конфликта на Украине и обеспечить безопасность в РФ, ведя переговоры с Байденом и лидерами других европейских государств. Председатель ГД сказал, что не может просто созерцать и должен делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность граждан страны и в целом мира, "потому что эта ситуация говорит о многом, что граждане не только нашей страны, но и других стран не хотят жить в однополярном мире, а выступают за построение справедливого мира, миропорядка". Помощь УкраинеМинистерство обороны Финляндии запускает новую "программу поддержки Украины" и планирует выделить 660 миллионов евро на заказ вооружений для ВСУ у финских компаний оборонной промышленности, сообщает в среду ведомство. Финское министерство обороны 31 января заявило об отправке Украине 27-го пакета военной помощи почти на 200 миллионов евро, Содержание, сроки и способ ее доставки, как и всех предыдущих поставок, финские власти не раскрыли. Минобороны уточнило, что власти выделят компаниям в сфере обороны порядка 660 миллионов евро на заказы вооружений, которые Финляндия будет поставлять Украине. Как уточнил финский министр обороны Антти Хяккянен, на данный момент Финляндия передает ВСУ вооружение преимущественно со складов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 8 февраля рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Он уточнил, что на сегодняшний день страна передала Украине 2,5 миллиарда евро. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется". Киевский режим понесет ответственностьВсе виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На заседании Совфеда в среду была представлена книга о преступлениях Киева. Матвиенко сказала, что наступит время, когда все виновные в чудовищных преступлениях будут наказаны строго в соответствии с российским законодательством. Она отметила, что в книге собраны конкретные факты, которые подтверждают "преступный, террористический характер киевского режима" и их преступления против мирных граждан. Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой ознакомиться с фактическим материалом и активно использовать его в своей работе при общении с зарубежными коллегами.

https://ria.ru/20250226/rossiya-2001760982.html

https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001797329.html

https://ria.ru/20250226/rossiya-2001713076.html

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, хельсинки, украина, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, с-300пс, сергей вершинин