https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001743925.html

Минобороны показало видео с водружением флага России в Погребках

Минобороны показало видео с водружением флага России в Погребках - РИА Новости, 26.02.2025

Минобороны показало видео с водружением флага России в Погребках

Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Север" и водружения российского флага в населенном пункте Погребки в приграничном... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:45:00+03:00

2025-02-26T15:45:00+03:00

2025-02-26T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

бмп-3

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Север" и водружения российского флага в населенном пункте Погребки в приграничном районе Курской области. "В ходе активных наступательных действий подразделениями 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Погребки Курской области", — говорится в сообщении.На кадрах показано, как российские военные уничтожили вскрытые огневые точки, командно-наблюдательные пункты, вражеские позиции и боевиков ВСУ при помощи минометных комплексов "Дева", БМП-3, FPV-дронов, в том числе на оптоволокне, и другого вооружения. "За последнюю неделю — чуть побольше — на нашем направлении активность БПЛА, FPV-дронов противника значительно уменьшилась, что значительно облегчает наши штурмовые действия", — сказал на видео командир мотострелкового батальона с позывным Тамбов.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 63 595 военнослужащих и 381 танк.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Водружение флага России в освобожденных Погребках боевая работа военнослужащих 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск «Север» по освобождению н.п. Погребки Курской области 2025-02-26T15:45 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, бмп-3