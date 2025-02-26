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ВС России начали освобождение Кондрашовки и Радьковки, сообщил Марочко
ВС России начали освобождение Кондрашовки и Радьковки, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.02.2025
ВС России начали освобождение Кондрашовки и Радьковки, сообщил Марочко
Российские войска начали освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:05:00+03:00
2025-02-26T07:05:00+03:00
2025-02-26T07:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Российские войска начали освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После уничтожения украинских боевиков в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки. Основные позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), стоящие на пути наших войск, сейчас подвергаются регулярному огневому воздействию артиллерии и ВКС, параллельно идет продвижение к населенным пунктам" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент можно говорить о начале мероприятий по освобождению Кондрашовки и Радьковки. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 180 военнослужащих, сообщили 20 февраля в Минобороны РФ.
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в мире, харьковская область, россия, украина, андрей марочко, воздушно-космические силы россии
В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России
ВС России начали освобождение Кондрашовки и Радьковки, сообщил Марочко
Марочко: российские войска начали освобождение Кондрашовки и Радьковки