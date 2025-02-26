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Экипаж Ка-52М уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.02.2025
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https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620295.html
Экипаж Ка-52М уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52М уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.02.2025
Экипаж Ка-52М уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в Курской области
Экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:17:00+03:00
2025-02-26T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В МО РФ добавили, что были уничтожены огневые точки ВСУ. "Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - отметили в российском ведомстве. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619679.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Экипаж Ка-52М уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ка-52М уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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В МО РФ добавили, что были уничтожены огневые точки ВСУ.
"Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - отметили в российском ведомстве.
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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