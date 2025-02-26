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Командир батареи "Урагана" заявил, что у ВСУ есть проблемы с артиллерией - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:37 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001615376.html
Командир батареи "Урагана" заявил, что у ВСУ есть проблемы с артиллерией
Командир батареи "Урагана" заявил, что у ВСУ есть проблемы с артиллерией - РИА Новости, 26.02.2025
Командир батареи "Урагана" заявил, что у ВСУ есть проблемы с артиллерией
Украинским войскам катастрофически не хватает артиллерийских орудий, потому что российские военнослужащие вывели их из строя почти полностью, рассказал командир РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:37:00+03:00
2025-02-26T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украинским войскам катастрофически не хватает артиллерийских орудий, потому что российские военнослужащие вывели их из строя почти полностью, рассказал командир батареи РСЗО "Ураган" группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Клен". "С артиллерией у них плохо, потому что мы ее всю выстегнули уже давно, поэтому они и прибегают к своим "птицам", которых им дают другие страны. А мы со своей артиллерией намного мощнее добиваем, выгоняем их с нашей территории", - сказал "Клен" на видео, предоставленном Минобороны. Он уточнил, что чаще всего российские артиллеристы работают по районам сосредоточения украинских войск и участвуют в контрбатарейной борьбе. "Клен" рассказал, что сейчас бойцы четко и быстро отработали и уничтожили артиллерийское орудие ВСУ. Уничтожение цели подтвердили разведывательные беспилотники, которые вели объективный контроль. "Самое главное, поддерживаем нашу пехоту, которая продвигается вперед. Держим за них кулаки, помогаем всем, наводимся точно, стреляем быстро, поэтому держим за наших мужиков кулаки, ждем дальнейшего продвижения… Как говорится, артиллерия бережет кровь пехоты своим потом. Поэтому мы стараемся сделать все быстро, как только появляется цель противника, максимально быстро стараемся выехать, навестись и отработать", - добавил артиллерист. По данным Минобороны РФ, расчеты "Урагана" группировки "Запад" уничтожили боевую машину РСЗО, пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. После получения координат целей, они выдвинулись в район боевого применения, заняли огневые позиции и после необходимых приготовлений произвели залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров. Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков, рассказали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001607502.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Командир батареи "Урагана" заявил, что у ВСУ есть проблемы с артиллерией

Командир батареи Клен: с артиллерией у ВСУ все плохо, мы все выстегнули

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украинским войскам катастрофически не хватает артиллерийских орудий, потому что российские военнослужащие вывели их из строя почти полностью, рассказал командир батареи РСЗО "Ураган" группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Клен".
"С артиллерией у них плохо, потому что мы ее всю выстегнули уже давно, поэтому они и прибегают к своим "птицам", которых им дают другие страны. А мы со своей артиллерией намного мощнее добиваем, выгоняем их с нашей территории", - сказал "Клен" на видео, предоставленном Минобороны.
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Он уточнил, что чаще всего российские артиллеристы работают по районам сосредоточения украинских войск и участвуют в контрбатарейной борьбе. "Клен" рассказал, что сейчас бойцы четко и быстро отработали и уничтожили артиллерийское орудие ВСУ. Уничтожение цели подтвердили разведывательные беспилотники, которые вели объективный контроль.
"Самое главное, поддерживаем нашу пехоту, которая продвигается вперед. Держим за них кулаки, помогаем всем, наводимся точно, стреляем быстро, поэтому держим за наших мужиков кулаки, ждем дальнейшего продвижения… Как говорится, артиллерия бережет кровь пехоты своим потом. Поэтому мы стараемся сделать все быстро, как только появляется цель противника, максимально быстро стараемся выехать, навестись и отработать", - добавил артиллерист.
По данным Минобороны РФ, расчеты "Урагана" группировки "Запад" уничтожили боевую машину РСЗО, пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. После получения координат целей, они выдвинулись в район боевого применения, заняли огневые позиции и после необходимых приготовлений произвели залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров.
Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков, рассказали в Минобороны РФ.
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