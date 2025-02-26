https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001615376.html

Командир батареи "Урагана" заявил, что у ВСУ есть проблемы с артиллерией

Командир батареи "Урагана" заявил, что у ВСУ есть проблемы с артиллерией - РИА Новости, 26.02.2025

Командир батареи "Урагана" заявил, что у ВСУ есть проблемы с артиллерией

Украинским войскам катастрофически не хватает артиллерийских орудий, потому что российские военнослужащие вывели их из строя почти полностью, рассказал командир РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:37:00+03:00

2025-02-26T03:37:00+03:00

2025-02-26T03:37:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украинским войскам катастрофически не хватает артиллерийских орудий, потому что российские военнослужащие вывели их из строя почти полностью, рассказал командир батареи РСЗО "Ураган" группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Клен". "С артиллерией у них плохо, потому что мы ее всю выстегнули уже давно, поэтому они и прибегают к своим "птицам", которых им дают другие страны. А мы со своей артиллерией намного мощнее добиваем, выгоняем их с нашей территории", - сказал "Клен" на видео, предоставленном Минобороны. Он уточнил, что чаще всего российские артиллеристы работают по районам сосредоточения украинских войск и участвуют в контрбатарейной борьбе. "Клен" рассказал, что сейчас бойцы четко и быстро отработали и уничтожили артиллерийское орудие ВСУ. Уничтожение цели подтвердили разведывательные беспилотники, которые вели объективный контроль. "Самое главное, поддерживаем нашу пехоту, которая продвигается вперед. Держим за них кулаки, помогаем всем, наводимся точно, стреляем быстро, поэтому держим за наших мужиков кулаки, ждем дальнейшего продвижения… Как говорится, артиллерия бережет кровь пехоты своим потом. Поэтому мы стараемся сделать все быстро, как только появляется цель противника, максимально быстро стараемся выехать, навестись и отработать", - добавил артиллерист. По данным Минобороны РФ, расчеты "Урагана" группировки "Запад" уничтожили боевую машину РСЗО, пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. После получения координат целей, они выдвинулись в район боевого применения, заняли огневые позиции и после необходимых приготовлений произвели залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров. Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков, рассказали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001607502.html

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